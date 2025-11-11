Rupturas diplomáticas históricas: Perú y otros países que han dejado de mantener lazos con México

Ciudad de México.- A inicios de este mes, el Gobierno de Perú anunció que rompía relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo político a la exministra Betssy Chávez, a quien en su país se le acusa de intentar un golpe de Estado. Además, el Congreso de Perú declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona non grata. A continuación, se mencionan algunos casos similares que México ha experimentado con otros países.

Lo ocurrido recientemente no es una novedad para nuestro país, ya que ha sucedido en otras ocasiones con distintos presidentes. Antes que nada, es necesario aclarar qué significa una ruptura de relaciones diplomáticas entre dos naciones. Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) de la RAE: "Medida de autotutela que consiste en poner fin a las relaciones diplomáticas que un Estado mantenía con otro, que se adopta como respuesta a la comisión de un previo hecho ilícito por otro Estado, con el fin de que este último lleve a cabo el cese y la reparación del mismo".

México y Rusia

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México señala que el 23 de enero de 1930, México y Rusia rompieron relaciones debido a diferencias ideológicas, pues en aquel entonces se afirmó que la embajada rusa era un centro de intriga y propaganda comunista. Arnoldo Martínez Verdugo, en su introducción a Historia del Comunismo en México, mencionó que ese día la policía allanó la sede de la embajada en México, detuvo por unos días a los funcionarios soviéticos y expulsó al embajador A. Makar, saqueando previamente su equipaje.

Primer embajador de la URSS en México y el representante comercial de la URSS

México y Nicaragua

De acuerdo con el Manual de Organización de la Embajada de México en Nicaragua, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el expresidente José López Portillo confirmó el 20 de mayo de 1979 que rompía relaciones diplomáticas con el gobierno nicaragüense de Anastasio Somoza. La decisión se tomó a raíz de una conversación que López Portillo tuvo con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, quien le indicó que el país mantenía un régimen dictatorial somocista.

México y Ecuador

En fechas más recientes, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó un caso similar cuando México rompió relaciones con Ecuador. La noche del viernes 5 de abril de 2024, la policía ecuatoriana ingresó a la Embajada de México en Quito con unidades blindadas y agentes enmascarados, con la intención de detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espinel.

