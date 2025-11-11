Sheinbaum se pronuncia sobre adelanto de REVOCACIÓN de mandato: Pide analizar y discutir con calma

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 11 de noviembre de 2025, la mandataria mexicana envió un mensaje a los diputados de Morena: No apresurar la Reforma para adelantar la Revocación de Mandato, contemplada en un principio para 2028.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, Sheinbaum Pardo recordó al puedo de México que, primero, la revocación de mandato existe porque la impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) hasta que llegó a la Constitución Mexicana; apuntó que no es algo nuevo ni novedoso, pese a que la oposición lo está impulsando así.

#Nacional | Sheinbaum explicó que la revocación de mandato no es una nueva iniciativa, sino que está en la Constitución desde el Gobierno de López Obrador uD83DuDDE3? pic.twitter.com/jVfQSttm5k — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Acto seguido, la mandataria mexicana dio su visto bueno a la iniciativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para 2027, originalmente contemplada para 2028. No obstante, este nuevo proceso coincidiría con la elección intermedia de gubernaturas y comicios locales, lo que al mismo tiempo podría ser una "maña del oficialismo", según opositores

La presidenta explicó que con esta propuesta se destinaría un solo recurso en 2027 para realizar tanto las elecciones como la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, señaló que el tema debe analizarse con cuidado en San Lázaro, aunque considera que el argumento del ahorro de recursos es suficiente para aprobar la reforma: "Es algo que hay que analizar, no aprobar así al vapor".

Pero es una buena propuesta, por qué lo digo, porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos particularmente para la revocación de mandato, ya nada más eso es un argumento suficiente para que pudiera llevarse en 2027, sin embargo, es algo que hay que ponerlo a discusión", declaró la presidenta.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'