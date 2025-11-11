Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 11 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 11 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

De hecho, a las 07:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica desde la Comisión Federal de Electricidad hasta el Palacio Nacional. Exigen una audiencia con la presidenta de México, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad.

Un poco más tarde, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Iztacalco, se concentrarán miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, Sección 21 Acción Social, en la estación Viaducto, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Llevarán a cabo una manifestación derivada de la falta de respuesta y avance con funcionarios y mandos medios de los Centros de Asistencia e Integración Social y del Instituto para el Envejecimiento Digno, ya que existe maltrato, acoso laboral, prepotencia, abuso de autoridad y desplazamiento de funciones; así como violaciones a sus derechos establecidos.

Tráfico en CDMX hoy 11 de noviembre

Por su parte, durante el día, en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco y Coyoacán, empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se verán en varios puntos de la ciudad para llevar a cabo un paro total indefinido como protesta por la falta de incremento salarial, condiciones laborales deficientes y desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza; así como falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y carencias en infraestructura y equipo de trabajo.

Finalmente, durante el día, en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, el Movimiento Rural 9 de Septiembre A.C. se concentrará en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como en la Secretaría de Economía. Exigen al Gobierno Federal el paro total de la importación de azúcar; que se incrementen los aranceles de 360 USD a 720 USD por tonelada de azúcar importada; la revisión del T-MEC para que la relación comercial entre EE. UU. y México sea de 1 a 1 en el intercambio de alta fructuosa y azúcar de caña; así como que se implemente un programa emergente de rescate de $300 por tonelada de caña.

Fuente: Tribuna del Yaqui