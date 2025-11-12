Aguinaldo del ISSSTE 2025: ¿Cuándo ocurrirá el pago para los pensionados? Será antes del Buen Fin

Ciudad de México.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa a todos los pensionados afiliados a la dependencia del gobierno que la primera parte del aguinaldo se entregará dentro de este mes de noviembre, en la segunda mitad del mismo. Siendo que de esta manera llegará a coincidir con las fechas en que se llevarán a cabo las ofertas del Buen Fin, por lo cual siempre es buena opción aprovechar la situación.

Siendo que por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pago de esta prestación será al contado en este mes de noviembre, los pensionados del ISSSTE tendrán su aguinaldo en dos partes, una de estas en el 2025 y la otra en el 2026.

El ISSSTE ha declarado que la segunda parte del aguinaldo se entregará en el 2026

Fecha designada: ¿Para cuándo es el primer pago y cuánto te corresponde?

El ISSSTE adelantará la primera parte de la prestación, que será entregada en la cuenta bancaria de la gente con aguinaldo pendiente entre el 14 y 18 de noviembre.

Pago de la primera parte: Consta de 20 días del sueldo base de la pensión.

Pago total de la prestación: Este consta de los otros 20 días de los 40 totales de la pensión. La segunda parte se entregará después en el año 2026, según el calendario oficial de pagos de pensiones del ISSSTE.

¿Por qué este adelanto en la pensión?

El primer adelanto de aguinaldo tiene la intención de que el que lo reciba pueda aprovechar el ahorro que tendrán en el Buen Fin 2025, así pudiendo permitirse los descuentos que se darán del 13 al 17 de noviembre.

Siendo esto así, para que cuenten con más posibilidades de comprar un gusto que tengan. El ISSSTE recuerda que el aguinaldo solo toma en cuenta el sueldo base, sin ningún pago fuera del mismo. Aun teniendo en cuenta que tampoco te obligan a gastarlo en el Buen Fin, puedes elegir cosas como el viajar con la familia, pagar deudas, realizar o avanzar en un proyecto, siendo tu decisión qué harás con este adelanto.

Contacto para consultas del ISSSTE

En caso de que como pensionado cuentes con dudas acerca del depósito que te llegará, ya sea por parte de la cantidad o para saber si te pueden brindar el día exacto dentro del margen que te mencionaron, puedes llamar a los siguientes números para contactar con la institución gubernamental:

Ciudad de México: 55 5062 0555

Interior de la República: 800 400 1000 y 800 400 2000

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 08:00 a las 20:00 horas, y los sábados de 08:00 a las 16:00 horas (hora centro de México).

Fuente: Tribuna del Yaqui