Auroras boreales vistas en el sur de México; esto dicen los expertos sobre el fenómeno

Ciudad de México.- El Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que alerta sobre una intensa actividad solar que podría afectar de manera significativa a tecnologías de geolocalización y comunicaciones. Durante la tarde del martes 11 de noviembre, cientos de personas en distintas partes del mundo fueron testigos de un espectáculo natural poco común: La aparición de auroras boreales visibles mucho más al sur de México de lo habitual.

Lo que para muchos fue un espectáculo impresionante, para los expertos representa una señal de alerta sobre la fuerte actividad solar que impacta la Tierra. En redes sociales, habitantes del norte del país, principalmente de Zacatecas y Nuevo León, compartieron imágenes de cómo el cielo se pintó de colores como verde y púrpura.

Tormenta Solar de Nivel G4. Créditos: Internet

Por esa razón, se mantiene la pregunta de si dicho fenómeno de auroras boreales ocurrirá nuevamente este miércoles 12 de noviembre y dónde será visible. La Sociedad Astronómica de Nuevo León publicó una explicación al respecto en sus redes sociales y dijo que este tipo de eventos es predecible tan solo dos horas antes.

De acuerdo con los especialistas, este fenómeno fue resultado de una eyección masiva de plasma solar, originada por una llamarada de clase X en la región activa AR4274 del Sol, que ha comprimido la magnetosfera terrestre y generado perturbaciones geomagnéticas de nivel G4, consideradas severas por la NOAA.

Este tipo de auroras boreales inusuales se producen cuando factores atmosféricos locales y alteraciones globales se combinan con la fuerte actividad solar, permitiendo que luces danzantes fuertes y rojizas iluminen el cielo nocturno en latitudes donde normalmente no son visibles.

? #Sucesos | ¡Imágenes impresionantes! uD83DuDE0D



?? Intensas y coloridas auroras boreales iluminaron el cielo en el norte de México y el sur de Estados Unidos, durante la noche del martes pasado; usuarios de internet compartieron varias fotos y videos del espectáculo natural. uD83DuDE0DuD83DuDC47… pic.twitter.com/F8T77o9rKy — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 12, 2025

Aunque hermoso, el fenómeno va más allá de un espectáculo visual. Los expertos señalan que la intensidad de la tormenta geomagnética puede provocar interferencias en satélites, pérdida de señal GPS, interrupciones en comunicaciones de radio y riesgo de sobrecargas eléctricas en líneas de alta tensión. Varias compañías de energía y telecomunicaciones ya activaron protocolos de contingencia para minimizar posibles afectaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui