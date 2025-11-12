Banco del Bienestar suspenderá operaciones durante el Buen Fin 2025; aquí las recomendaciones

Ciudad de México.- El Banco del Bienestar anunció que todas sus sucursales permanecerán cerradas durante tres días consecutivos, debido a un día festivo, justo en pleno Buen Fin 2025, uno de los periodos de compras más esperados del año. El aviso ocasionó confusión entre los beneficiarios de programas sociales, quienes temieron una posible suspensión de operaciones.

Por lo tanto, no se trata de una suspensión extraordinaria, sino del cumplimiento del calendario oficial de descansos bancarios establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Según la CNBV, todas las instituciones financieras, incluido el Banco del Bienestar, cerrarán sus sucursales los días sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de noviembre.

Conoce los detalles detrás de esta medida y evita problemas de dinero

El 17 de noviembre es feriado nacional por el aniversario de la Revolución Mexicana, y al coincidir con un fin de semana, se genera un puente bancario de tres días. El cierre ocurre justo en medio del Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, lo que ha generado inquietud entre los usuarios. Sin embargo, la CNBV aseguró que no habrá afectaciones mayores, pues los servicios digitales y cajeros automáticos seguirán operando con normalidad.

"Las operaciones electrónicas seguirán activas. No hay suspensión en los sistemas digitales ni en los cajeros automáticos", informó la CNBV.

Durante los tres días de cierre, todas las sucursales del Banco del Bienestar permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites presenciales como:

Servicios que no estarán disponibles:

Apertura de cuentas nuevas.

Depósitos o retiros en ventanilla.

Pago de créditos sin aclaraciones.

Entrega de apoyos económicos.

No obstante, los cajeros automáticos y la banca digital del Banco del Bienestar seguirán funcionando normalmente, lo que permitirá realizar operaciones como:

Retiros de efectivo.

Pagos y transferencias electrónicas.

Consultas de saldo a través de la app móvil.

Se recomienda anticipar los movimientos importantes, ya que las transferencias entre bancos o depósitos hechos durante el cierre podrían reflejarse hasta el martes 18 de noviembre, cuando se reanuden las operaciones normales. Aunque las ventanillas estarán cerradas, el Banco del Bienestar ofrece opciones para operar con normalidad durante el puente:

Cajeros automáticos: Disponibles las 24 horas, incluso en días festivos.

App del Banco Bienestar: Permite consultar saldo y pagar servicios.

Pagos con tarjeta: El sistema SPEI y las compras en línea seguirán activos sin interrupciones.

De esta forma, los beneficiarios podrán retirar dinero o usar sus tarjetas sin ningún problema, incluso durante las compras del Buen Fin.

uD83DuDCB3 #Economía | BANCOS NO ABRIRÁN DURANTE EL BUEN FIN 2025 uD83CuDFE6 pic.twitter.com/pxW79D9PjJ — En Serio Noticias (@EnSerioNoticias) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui