Clima en México HOY miércoles 12 de noviembre: ¡Precaución! Advierten FRÍO y LLUVIAS

Ciudad de México.- El clima en México se mantendrá muy variado este miércoles 12 de noviembre. Mientras el norte y gran parte del centro del país disfrutarán de días soleados y un repunte en las temperaturas, el sureste enfrentará lluvias intensas y vientos fuertes. El contraste de condiciones marcará la jornada, con ambiente frío al amanecer en las sierras y caluroso por la tarde en zonas costeras. ¡Aquí todos los detalles del pronóstico del tiempo!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles la masa de aire ártico que acompañó al Frente Frío número 13 ha comenzado a modificar su comportamiento, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas diurnas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del país. Sin embargo, las lluvias seguirán presentes en el sur y sureste, principalmente en la península de Yucatán.

Durante el día, un canal de baja presión sobre el occidente del mar Caribe, junto con la inestabilidad atmosférica en niveles altos, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, además de chubascos dispersos en Campeche y Yucatán. Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, aumento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

El ingreso de humedad del Pacífico y del Golfo de México también generará lluvias y chubascos en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, aunque de menor intensidad. En el resto de la República Mexicana se prevé cielo despejado o parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Además, el viento de componente norte seguirá soplando con fuerza en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, condiciones que podrían ocasionar la caída de árboles y estructuras ligeras. Este fenómeno se debilitará gradualmente durante la tarde.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 02:46 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. uD83DuDC47 pic.twitter.com/hSCxRMJs3s — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 12, 2025

En cuanto a temperaturas, el ambiente será frío a muy frío durante la mañana en zonas altas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora y Zacatecas, donde se estiman valores de hasta -10 °C y presencia de heladas. También se prevén mínimas de -5 a 0 °C en sierras de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Veracruz, mientras que el centro del país, incluida la Ciudad de México, amanecerá entre 0 y 5 °C.

Durante la tarde, el calor dominará en buena parte del territorio. Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (zona costera) y Chiapas (costa). En tanto, los valores oscilarán entre 30 y 35 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)