Clima HOY miércoles en la NOCHE: Reportan LLUVIAS en las siguientes regiones; pronóstico COMPLETO

Ciudad de México.- Si tienes actividades planeadas al aire libre para este miércoles 12 de noviembre de 2025 en la noche, es mejor que consultes los pronósticos del clima que TRIBUNA tiene para ti, ya que hay diversas regiones en las que se reportan lluvias. Aquí te presentamos el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas para hoy en la noche.

De acuerdo con la Conagua, durante esta noche de miércoles 12 de noviembre, el ingreso de humedad del mar Caribe e inestabilidad atmosférica generará lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (sur) y chubascos en Campeche y Yucatán. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro, oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos con posibles descargas eléctricas en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Tabasco; así como lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra).

Asimismo, se mantiene viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec). Finalmente, en el resto de la República Mexicana predominará cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia, esto en regiones como Sonora.

Para el jueves 13 de noviembre se espera que entre un nuevo frente frío al país, asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, que ocasionará lluvias aisladas y fuertes rachas de viento en Baja California. A su vez, canales de baja presión sobre el interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Asimismo, se mantendrá ambiente frío durante la mañana sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Recuerda consultar TRIBUNA durante la mañana, tarde y noche para no perderte ningún reporte del clima.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua / Servicio Meteorológico Nacional