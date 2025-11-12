Cómo preparar tus finanzas para cerrar bien el año

Ciudad de México.- Diciembre viene con promesas de grandes ofertas y rebajas, pero la realidad llega cuando recibes tu estado de cuenta. La diferencia entre terminar el año tranquilo o padecer la cuesta de enero está en las decisiones que tomes hoy.

El año está llegando a su fin y, seguramente, ya empezaste a pensar en los gastos que las fiestas decembrinas implicarán. Compras navideñas, reuniones y gastos pendientes pueden generarte una ansiedad real. Pero ¿cómo empezar el nuevo año sin este peso encima? La respuesta está en actuar ahora, siguiendo prácticas de educación financiera. ¡Aquí te mostramos cómo!

¿Por qué los gastos siempre te agarran desprevenido?

Si cada mes aparece un gasto que no esperabas, no eres el único en esta situación. Esta vulnerabilidad fue identificada como la principal preocupación de los mexicanos en la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023 del INEGI. La solución no es ganar más dinero, sino prepararte mejor para lo que sabes que vendrá.

Un fondo de emergencia no es un lujo, es una necesidad básica que te apoya cuando más lo necesitas.

Construye un fondo que cubra al menos tres meses de gastos básicos : renta, comida, servicios y transporte.

: renta, comida, servicios y transporte. Revisa tu calendario del próximo año e identifica gastos grandes recurrentes : seguros, colegiaturas, mantenimientos.

: seguros, colegiaturas, mantenimientos. Separa dinero cada mes para crear tu colchón financiero, aunque sea una cantidad pequeña al principio.

Tu aguinaldo puede cambiar tu situación

¿Qué haces normalmente con tu aguinaldo? Si lo usas para comprar regalos o darte gustos, estás perdiendo la mejor oportunidad para tus finanzas personales en el año. Este ingreso extra puede liberarte de deudas altas o darte un respiro económico real y duradero; de hecho, los expertos recomiendan destinar el 40% de tu aguinaldo al pago de una deuda y el 30% al ahorro e inversión (CONDUSEF, 2023).

Paga primero las tarjetas de crédito y préstamos personales: sus intereses son los más altos y son los que más afectan tu bolsillo.

sus intereses son los más altos y son los que más afectan tu bolsillo. Guarda tu ahorro en una cuenta aparte y evita retirar dinero. Define metas concretas para este fondo, desde seis meses hasta un año.

y evita retirar dinero. Define metas concretas para este fondo, desde seis meses hasta un año. Luego de apartar para tu deuda y ahorro, usa el dinero que quede para disfrutar sin culpa ni consecuencias económicas futuras.

Las ofertas de diciembre no son regalos

¿Te ha pasado que en enero llegan los estados de cuenta y no sabes cómo gastaste tanto? Las promociones de fin de año están diseñadas para que compres más, no tanto para ayudarte a ahorrar. Esta dinámica hace que muchas personas gasten por encima de su presupuesto real, comprometiendo sus finanzas.

Define un presupuesto total para regalos y celebraciones antes de entrar a cualquier tienda o sitio web.

antes de entrar a cualquier tienda o sitio web. Si no puedes pagarlo de contado este mismo mes o se te dificultará liquidarlo incluso a meses sin intereses, probablemente no deberías comprarlo .

. Recuerda siempre que el crédito disponible en tu tarjeta no es tu dinero, es deuda futura con intereses.

Tres pilares para tu estabilidad económica

¿Qué significa realmente tener finanzas personales sanas? No se trata de ganar millones ni de privarte de todo lo que disfrutas: se trata de tener educación financiera, control real, seguridad económica y capacidad de respuesta cuando las cosas se complican.

Estos tres elementos trabajan juntos para darte verdadera tranquilidad.

Control: conoce exactamente cuánto entra y cuánto sale cada mes de tu bolsillo, sin sorpresas desagradables.

conoce exactamente cuánto entra y cuánto sale cada mes de tu bolsillo, sin sorpresas desagradables. Seguridad: ten dinero guardado específicamente para emergencias reales y verificables, no para caprichos o antojos.

ten dinero guardado específicamente para emergencias reales y verificables, no para caprichos o antojos. Resiliencia: desarróllala constantemente para adaptarte cuando tu ingreso baje o los gastos suban inesperadamente sin que esto te desestabilice.

El momento de actuar es ahora

Cerrar bien el año no requiere magia ni sacrificios imposibles de mantener. Requiere educación financiera aplicada en tus finanzas personales: decisiones conscientes y acciones pequeñas, pero constantes que sumen con el tiempo.

Cada peso que ahorras hoy, es un peso que no tendrás que pedir prestado mañana con intereses. ¡Empieza el año tomando el control definitivo de tu dinero!