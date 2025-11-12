Impactante VIDEO muestra a pasajero violento siendo detenido por la Guardia Nacional en pleno vuelo

Monterrey, Nuevo León.- Un tremendo escándalo se registró durante un vuelo de la aerolínea Volaris, que viajaba de Tijuana a Veracruz, pero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Monterrey luego de que un pasajero, aparentemente muy alterado, provocara una situación que terminó con su detención por parte de elementos de la Guardia Nacional. Aquí en TRIBUNA te contamos todo.

Recientemente se filtró un video de casi un minuto donde se observa al sujeto, que porta una gorra ladeada, chamarra negra y audífonos de diadema al cuello, mientras es esposado. A pesar de ello, continúa lanzando amenazas mientras lo retiran de la aeronave. La aerolínea confirmó, a través de un comunicado, que el incidente ocurrió el martes 11 de noviembre de 2025 en el vuelo 3382.

"Debido a la presencia de un cliente que no acató las indicaciones de seguridad de la tripulación y se comportó de manera disruptiva hacia sus acompañantes y el personal a bordo", señala un fragmento del comunicado difundido en redes sociales. Afortunadamente, la compañía aclaró que en ningún momento existió peligro para los demás pasajeros, por lo que se descartó cualquier intento de ataque.

Tuvieron que aterrizar de emergencia

Asimismo, Volaris aseguró que se actuó con rapidez ante la situación: "Al aterrizar en Monterrey, el avión fue atendido con diligencia y prontitud por las autoridades locales y elementos de la Guardia Nacional, quienes procedieron a la detención del pasajero disruptivo. Todos los pasajeros y la tripulación se encuentran bien. Volaris trabaja para que los viajeros lleguen a su destino final lo más pronto posible".

¡Tremendo susto! uD83DuDE28uD83DuDEE9El vuelo 3882 de Volaris despegó de Tijuana con destino a Veracruz... pero un pasajero agresivo cambió los planes.



El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Monterrey y al llegar, la Guardia Nacional detuvo al sujeto que se negó a atender la indicaciones… pic.twitter.com/H9TUNFdZnv — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 12, 2025

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce qué originó el incidente, aunque versiones extraoficiales apuntan a que todo habría comenzado por una discusión de pareja, la cual derivó en una pelea física. Según esta hipótesis, tras el altercado el hombre dejó de acatar las instrucciones de la tripulación, por lo que se decidió que lo más prudente era realizar un aterrizaje de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui