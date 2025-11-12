Junior H comparece en la Fiscalía de Jalisco, SEP confirma megapuente y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Finaliza este miércoles 12 de noviembre de la mejor manera, que es manteniéndote informado sobre los acontecimientos que están marcando la agenda a nivel nacional. Si no quieres perder mucho tiempo para leer las noticias más importantes que ocurrieron hoy, quédate a ver este Tribuna Top 3 México. En la nueva edición, entérate de los detalles de la comparecencia de Junior H en la Fiscalía de Jalisco.

Habrá megapuente este fin de semana

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que habrá megapuente de cuatro días este fin de semana. El viernes se suspenderán las clases por el registro de calificaciones, sábado y domingo será descanso habitual y el lunes 17 de noviembre se adelantará el día festivo por motivo del aniversario de la Revolución.

Auroras boreales sorprenden en distintas zonas de México

La tarde del martes, miles de mexicanos pudieron ser testigos de la aparición de auroras boreales visibles en diversos estados, incluido Sonora. El fenómeno se debe a una fuerte actividad solar que impacta la Tierra y se confirmó que se repetirá la noche de este miércoles.

Junior H comparece en la Fiscalía de Jalisco

El famoso cantante Junior H acudió ayer martes a la Fiscalía del Estado de Jalisco para rendir declaración en torno a una carpeta de investigación abierta en su contra por presunta apología del delito, luego de haber interpretado el narcocorrido El Azul en una reciente presentación.

Fuente: Tribuna del Yaqui