¿Por qué blindaron Palacio Nacional de cara a la MARCHA de la Generación Z? Sheinbaum responde

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto. Este miércoles 12 de noviembre de 2025 fue cuestionada sobre el blindaje que autoridades de la Ciudad de México (CDMX) realizaron a su residencia actual, Palacio Nacional, donde también labora y tiene encuentros con otros personajes de la política mexicana e internacional.

La Jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó los motivos de la colocación de vallas metálicas alrededor de todo el Palacio Nacional durante la tarde y noche del martes 11 de noviembre. Señaló que el objetivo principal es proteger la integridad física de las personas y el patrimonio histórico del país, ante el aviso de posibles manifestaciones y bloqueos convocados por grupos magisteriales y otras organizaciones sociales.

Ah, bueno. Sheinbaum dijo que las vallas de Palacio Nacional son para proteger el inmueble de enfrentamientos contra la CNTE, no para la marcha de la Generación Z. "Nosotros no queremos que haya violencia". pic.twitter.com/udjja1BWX3 — Emeequis (@emeequis) November 12, 2025

En la previa, un grupo autodenominado la Generación Z, impulsado por políticos, analistas y funcionarios de la oposición y la derecha, advirtieron que este sábado 15 de noviembre realizarán una marcha para protestar por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y otros hechos violentos en México. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a un nuevo paro nacional para el día de mañana, jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025.

En este sentido, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que la decisión de instalar las vallas no busca reprimir el derecho a la manifestación, sino evitar enfrentamientos o actos de violencia como los ocurridos en ocasiones anteriores: "Hay que cuidar el Palacio Nacional, es un monumento histórico".

recibimos información de que un grupo de maestros de la CNTE querían manifestarse y bloquear el Palacio Nacional. Ustedes vivieron la última vez que eso ocurrió, golpearon reporteros, hubo acciones violentas, que a lo mejor no eran de los maestros, sino de algunos provocadores, pero lo que buscamos es evitar eso".

La presidenta recordó que en movilizaciones pasadas se registraron agresiones contra reporteros y daños materiales provocados por grupos infiltrados en marchas de la CNTE, conocidos como "bloques negros", quienes utilizan objetos y artefactos para generar disturbios. De igual forma, Sheinbaum reiteró que el uso de las vallas metálicas se ha implementado desde hace varios años como parte de un protocolo de seguridad frente a la presencia de grupos que recurren a la violencia.

Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de una persona, es el objetivo de las vallas", apuntó.

También aclaró que la colocación de estas estructuras no implica el cierre de accesos al diálogo, ya que el Gobierno Federal mantiene comunicación constante con las organizaciones que han convocado manifestaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'