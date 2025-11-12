"Que la pongan en la boleta": Claudia Sheinbaum contesta a Anaya sobre la revocación de mandato de 2027

Ciudad de México.- Este miércoles 12 de noviembre, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia Mañanera del Pueblo desde el Salón Guillermo Prieto, respondió a Ricardo Anaya, quien la retó a que se incluya a la presidenta en la próxima boleta electoral para la consulta de revocación de mandato en 2027. "¿La quieren poner en la boleta? Que la pongan, nada más que el que se lleva se aguanta", aseveró el panista.

En cuanto a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018–2023), comentó que, si eso ocurriera, otros partidos políticos estarían en clara desventaja. Cabe mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el expresidente de la Cámara de Diputados (2013–2014) que fue candidato a la presidencia no ha respondido a los señalamientos de la actual titular del Poder Ejecutivo federal.

"La oposición tendría que explicar por qué está en desventaja ante la revocación de mandato. ¿No que todos están en contra? Solo porque, en el fondo, saben que nuestro movimiento tiene mucho apoyo popular", señaló Sheinbaum Pardo. Esto en respuesta a las palabras que previamente expresó Anaya Cortés ante los medios: “Es miedo, es pánico, porque están en caída libre, sobre todo porque la violencia y la inseguridad han llegado a tal nivel que están perdiendo el apoyo de los ciudadanos. Vean todas las encuestas públicas”.

De igual forma, en otro momento se le preguntó a la mandataria sobre la participación del expresidente Vicente Fox en la manifestación de la Generación Z, planeada para el próximo 15 de noviembre. Al respecto, destacó la presencia no solo de Fox Quesada, sino también de legisladores pertenecientes a la oposición: "Fox no es muy de la generación Z. Ni a chavorrucos llegan", ironizó.

Vallas en Palacio Nacional

Otra de las dudas planteadas fue sobre la instalación de vallas en Palacio Nacional. En este caso, Claudia Sheinbaum explicó que únicamente se colocaron como medida de protección, ya que se trata de un monumento histórico. Asimismo, aclaró que no es solo por la marcha de la Generación Z, sino también para prevenir posibles contratiempos con la próxima movilización de los maestros de la CNTE.

