Salinas Pliego declara que "se acabó la democracia" tras sus adeudos con el SAT

Ciudad de México.- El empresario Salinas Pliego publicó un nuevo video en el que volvió a arremeter contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y contra el proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aseguró que México vive una "nueva etapa de terrorismo fiscal" y que "se acabó la democracia porque se acabó la división de poderes".

El fundador de Grupo Salinas lanzó las declaraciones en vísperas de que la SCJN emita una resolución definitiva sobre siete litigios relacionados con créditos fiscales que suman más de 48 mil millones de pesos. Dichas controversias derivan de operaciones atribuidas a Grupo Elektra y TV Azteca, pendientes desde hace casi dos décadas.

Otra vez, la presidente miente sobre mí y continúa su persecución política con el único propósito de proteger a los delincuentes del Cártel de Macuspana, que siguen escondidos y destruyendo al país.



Sabemos que en estos días los gobiernicolas intentarán dar varios golpes… pic.twitter.com/0a1zvCD30o — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 12, 2025

"Hola, amigos. ¿Qué creen? Otra vez la presidenta con el mismo cuento de siempre, diciendo que no pago impuestos. Falso de toda falsedad", dijo el empresario en su mensaje difundido en redes sociales. "Díganme cuánto debo, que el SAT cuantifique lo que tengo que pagar y terminamos de una vez con todo esto", insistió.

Asimismo, Salinas Pliego calificó a la actual corte como un "nuevo poder judicial" y una "corte de mentiritas", al sostener que menos del ocho por ciento de los mexicanos participó en las recientes elecciones judiciales. Por otra parte, también acusó que el gobierno busca "redistribuir la riqueza" quitándole a quienes producen para entregarla al 'Cártel de Macuspana', en alusión al círculo cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y varios gobernadores morenistas.

Cualquier barco, por más moderno que sea, necesita un buen capitán para llegar a buen puerto, no gente inepta y corrupta. pic.twitter.com/oNVgE4Vm3b — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 10, 2025

En su discurso, el empresario afirmó que el Estado mexicano emprende un "atraco de los parásitos a los productores" y comparó a la actual administración con los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, a los que calificó como "fracasos socialistas". Detrás de él se observaron cuatro banderas: La de México, la Virgen de Guadalupe, Grupo Salinas y el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MACC), su nueva plataforma política.

"El gobierno dice que redistribuye la riqueza, pero lo que hace es redistribuir del bolsillo de quienes trabajamos al del Cártel de Macuspana", sostuvo Salinas Pliego, quien además criticó el manejo de recursos públicos, la falta de medicinas, el gasto gubernamental y el 'huachicol fiscal' que, aseguró, representa pérdidas anuales de hasta 180 mil millones de pesos para el Estado.

Visiblemente molesto, el dueño de Elektra cerró su mensaje reafirmando su postura política y dejando entrever nuevamente su aspiración presidencial. "Yo sé conducir el barco, y ya saben a lo que me refiero. ¿De qué lado quieren estar? ¿Del lado de quién produce o del lado de los parásitos?", dijo en un tono desafiante, mientras se acerca la decisión de la Suprema Corte que podría obligar a sus empresas a cubrir la millonaria deuda fiscal.

A todos queridos colaboradores,



Mañana la Suprema Corte discutirá asuntos sobre nosotros y no espero nada distinto a lo que ya hemos visto.



Hoy las instituciones están cooptadas por intereses políticos que usan el poder para presionar a quienes pensamos distinto. Y como no… pic.twitter.com/vEfMRX326A — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui