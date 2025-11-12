VIDEO: Jueces y magistrados federales en retiro protestan por tercera vez para exigir pago de sus indemnizaciones

Ciudad de México.- Jueces y magistrados en retiro convocaron a una marcha este miércoles 12 de noviembre, en Ciudad de México, para exigir el pago de sus indemnizaciones. Las y los manifestantes salieron a partir de las 9:00 horas del Órgano de Administración Judicial hacia el edificio del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en Insurgentes Sur.

En un comunicado, el colectivo de personas juzgadoras federales en retiro indicó que el motivo de la movilización es exigir el pago de la indemnización que la Constitución reconoce a quienes concluyeron su cargo sin haber sido electos en la reciente elección judicial o que decidieron no participar en ella.

Juzgadores en retiro mantienen su exigencia por indemnizaciones íntegras

La movilización ocurre luego de que el Órgano de Administración Judicial estableció el 10 de diciembre como fecha para realizar el pago extraordinario. Desde el pasado lunes, personas juzgadoras en retiro convocaron a una marcha para este miércoles. Durante la mañana, alrededor de 200 manifestantes partieron del OAJ con rumbo al Tribunal de Disciplina Judicial.

En un primer momento, jueces y magistrados en retiro cerraron la avenida Revolución mientras sostenían una bandera de México. Posteriormente, avanzaron hacia Insurgentes, a la altura de Plaza Inn, al grito de "México, escucha, la toga está en la lucha". El reclamo central es el cumplimiento del artículo Décimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional (15 de septiembre de 2024), que reconoce el derecho a una compensación de tres meses de salario integrado, más 20 días por año de servicio.

Personas juzgadoras federales marchan para exigir que la indemnización por haberlas corrido sea acorde con su salario integral -se les quiere pagar con base en un sueldo menor-. pic.twitter.com/wq6v8rr7Hb — El tiburón de la independencia judicial ? (@CarlosArteagaTo) November 12, 2025

Para el colectivo, la omisión en el pago de sus indemnizaciones constituye un incumplimiento directo de disposiciones constitucionales, por lo que demandan una respuesta inmediata del Estado mexicano. Por otra parte, el Órgano de Administración Judicial informó que el pago único extraordinario dirigido a juezas, jueces, magistradas y magistrados establecido en el artículo Décimo Transitorio se realizará el próximo 10 de diciembre de 2025, en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en su sede ubicada en avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México.

El OAJ aseguró que cumplirá con todas las prestaciones de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, así como con los pagos de fin de año, incluidos el aguinaldo, estímulos por antigüedad, bono, despensa, ayuda al personal operativo y prima vacacional.

El órgano administrativo, que asumió funciones el 1 de septiembre de 2025, señaló que ha cumplido con la mayoría de sus obligaciones con el personal judicial y que el pago de compensación a jueces y magistrados en retiro se hará conforme a los tiempos programados.

uD83DuDEA8Magistrados cesados se manifiestan en CDMX



A 73 días sin recibir su indemnización, magistrados destituidos por la Reforma Judicial salieron a las calles tras no lograr una mesa de diálogo. Exigen el pago constitucional de 3 meses de salario y 20 días por cada año laborado en… pic.twitter.com/Tz6eSUkdNT — Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui