Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje a Noroña; "es un acumulador de mentiras", señala

Ciudad de México.- La periodista y conductora de televisión, Azucena Uresti, culpó al morenista Gerardo Fernández Noroña de acoso y espionaje, después de que dicho senador publicara en redes sociales acerca de que la presentadora supuestamente se había comprado un BMW 'nuevo', corroborando de esta manera que se estaba metiendo con información de su vida privada.

"Me comentan que Azucena Uresti fue hoy por la mañana a comprar un nuevo BMW", publicó Fernández Noroña el día miércoles 12 de noviembre. A lo cual, la periodista declara que Gerardo Fernández Noroña es un 'acumulador de mentiras', y lo retó a demostrar pruebas, como la factura del supuesto coche que había comprado. Además, le reclamó al senador demostrar las escrituras de "su departamento", siendo que el morenista la acusó en agosto pasado de contar con una vivienda de 13 millones de pesos en la Ciudad de México.

Uresti denuncia caso de acoso y espionaje a Noroña

De pasadita, muestre las escrituras de su casa en Tepoztlán, diga quién le pagó el vuelo privado y el viaje a Palestina", declaró, referenciando los escándalos mediáticos actuales de Noroña.

Azucena Uresti les recordó que, comparado con ella, al ser Noroña un legislador, es un servidor público, por lo cual él vive de "lo que nosotros, los ciudadanos, le pagamos".

Le responsabilizo de cualquier cosa que me suceda al ventilar mi vida privada", advirtió.

Las filtraciones de Noroña son consideradas como violencia digital: En base al Artículo 19

Resulta que el senador ha difundido información privada de la periodista previamente. Ante esto, el pasado 27 de agosto, la organización Artículo 19 condenó la filtración de datos personales, hecha por el actual expresidente de la Cámara de Senadores. La asociación a favor de la libertad de expresión indicó que dichos actos pueden declararse como una forma de violencia digital, en base a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

También, solicitó tomar en cuenta que Azucena Uresti cuenta con antecedentes de amenazas por parte del crimen organizado, siendo que en 2021 un grupo que aparenta ser del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) declaró con atentar contra su integridad. Ante esta situación, del Artículo 19 destacó que la violencia digital toma aún más seriedad cuando afecta a mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, entre los cuales se encuentra el caso de defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.

