Buen Fin 2025: Así descubres si estás ante un increíble descuento o una estafa, según Profeco

Ciudad de México.- Al estar el Buen Fin 2025 los anuncios de ofertas y promociones están por todas partes, en las aplicaciones móviles, en el centro comercial, incluso en los servicios de streaming se vuelven comunes estos anuncios. Por lo cual siempre es bueno tomarse un descanso y planear bien que es lo que vas a comprar, siendo que entre todas estas ofertas que te muestran, debes tomar en cuenta que varias pueden llegar a ser estafas.

Por esto mismo, te presentamos las siguientes recomendaciones y herramientas por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que serán de gran utilidad para tomar en cuenta y descubrir los descuentos reales que estarán del 13 al 17 de noviembre.

Profeco publica 2 sitios donde puedes verificar y comparar precios para el Buen Fin 2025

¿Cuál es la diferencia entre oferta o promoción?

Para esta decisión entre la oferta y la promoción, saber cuál es mejor depende de cada comprador, por lo cual es importante conocer la diferencia entre ambas, según las cataloga la Profeco:

Oferta: "Es una rebaja directa en el precio de un producto o servicio que aplica por tiempo determinado o hasta agotar existencias".

Promoción: "Acción comercial más amplia, que puede incluir bonificaciones, regalos o condiciones especiales, además de descuentos".

Para que los compradores cuenten con la información clara y segura en el momento que se han decidido qué artículos van a comprar, la Profeco publicó una página con el nombre de: 'Quién es quién en los precios'. Aunque el nombre te suene a un canal televisivo, en realidad es una herramienta centrada en consultar y comparar precios.

Estos son los pasos con los que puedes usar el verificador de precios de la Profeco:

Ingresa al portal elbuenfin.profeco.gob.mx.

Selecciona la ciudad donde planeas hacer la compra.

Elige la categoría.

Selecciona el producto del que quieres comparar precios.

¿Cuáles son las categorías que se pueden consultar en la página de precios para el Buen Fin 2025?

Para mejorar la experiencia, los precios fueron divididos en las siguientes ocho categorías:

Audio y sonido

Cámaras

Cocina

Cómputo y celulares

Electrodomésticos

Línea blanca

TV y video

Ventilación

En caso de que no quieras estar en las tiendas y centros comerciales atascados de personas, la Profeco también publicó una página donde puedes verificar los precios de las tiendas virtuales para realizar compras seguras, la cual cuenta con el nombre de: 'Monitoreo de tiendas virtuales'.

La página se divide entre las siguientes categorías para calificar los cientos de productos:

Medios de contacto.

Indica el monto total a pagar.

Si muestra los precios en moneda nacional.

Presenta características del bien, producto o servicio.

Para contar con una selección más centrada, con las siguientes categorías se encuentran:

Servicios de transporte de pasajeros

Mascotas

Productos de oficina

Joyería

Alimentos y bebidas

Bebés

Juguetería

Ropa, calzado y accesorios

