CAOS vial en CDMX por paro nacional CNTE: Estas son las rutas alternas HOY 13 de noviembre

Ciudad de México.- Toma precauciones, pues hoy, jueves 13 de noviembre, se prevé caos en la Ciudad de México (CDMX). Al inicio de esta jornada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro nacional de 48 horas, que incluye bloqueos en vialidades clave de la capital, así como manifestaciones frente al Congreso de la Unión. Este movimiento ya ha generado complicaciones viales, principalmente en zonas del oriente y centro de la ciudad. Para que tomes precauciones, aquí te decimos las alternativas viales.

Bloqueos y vialidades afectadas este 13 de noviembre

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las movilizaciones comenzaron poco después de las 07:00 horas de este jueves, cuando contingentes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE, junto con delegaciones del norte, centro y sur del país, se concentraron en el perímetro de San Lázaro, donde colocaron mantas y carpas para iniciar un plantón indefinido.

La Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC informó que las principales vialidades afectadas por los bloqueos son:

Avenida Congreso de la Unión

Sidar y Rovirosa

Emiliano Zapata

Avenida Eduardo Molina

Desde la noche anterior, algunos grupos de maestros comenzaron a instalarse en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, ubicada cerca de la estación Candelaria del Metro, en la alcaldía Venustiano Carranza, lo que complicó la circulación desde primeras horas.

Por otra parte, los maestros de la Coordinadora anunciaron un mitin en inmediaciones del Palacio Nacional, en el primer cuadro de la CDMX, en donde comenzaron a congregarse desde antes de las 06:00 horas. Ante esto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció el cierre de las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende.

Después del mitin en Palacio Nacional se prevé que el magisterio comience una mega marcha alrededor de las 09:00 horas. Los manifestantes avanzarán del Zócalo del Centro Histórico rumbo a la Cámara de Diputados, por lo que se prevé afectación en diversas vialidades. Se prevé que en este lugar instalen un plantón como medida de protesta.

En el marco de su paro nacional, el cual se realizará este jueves y viernes, integrantes de la CNTE instalan casas de campaña al exterior del Congreso de la Unión, provocando afectaciones viales.



Rutas alternas recomendadas por autoridades

Para evitar los congestionamientos viales, las autoridades capitalinas recomendaron las siguientes alternativas de circulación:

Avenida Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

Héroe de Nacozari

Eje 2 Norte

Avenida Francisco del Paso y Troncoso

Distribuidor Vial Heberto Castillo

Protestas continuarán hasta el viernes

El paro de la CNTE se mantendrá durante 48 horas, por lo que se espera que los bloqueos y plantones persistan hasta la tarde del viernes 14 de noviembre. La SSC continuará con dispositivos de tránsito y vigilancia en la zona oriente de la CDMX, mientras los contingentes anuncian que podrían extender sus protestas si no hay respuesta favorable a sus peticiones.

