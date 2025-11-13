Clima en México HOY 13 de noviembre: Conagua advierte LLUVIAS torrenciales y nuevo Frente Frío

Ciudad de México.- Este jueves 13 de noviembre de 2025, gran parte del país experimentará contrastes importantes en el clima: desde lluvias torrenciales y posibles inundaciones en el sureste hasta temperaturas muy bajas en el norte. Si tienes planes al aire libre o viajes programados, conviene revisar las condiciones antes de salir, pues varios fenómenos atmosféricos estarán afectando distintas regiones de México a lo largo del día. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves un canal de baja presión sobre el occidente del mar Caribe, en interacción con el ingreso de humedad y una zona de inestabilidad atmosférica, provocará lluvias puntuales torrenciales en el sur de Quintana Roo, acompañadas de descargas eléctricas, posibles trombas marinas y riesgo de inundaciones en zonas bajas.

En Campeche, también se prevén lluvias muy fuertes, mientras que en Yucatán se esperan chubascos durante el día. Las condiciones húmedas no se limitarán al sureste. Otros canales de baja presión sobre el interior del país, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, generarán lluvias dispersas en entidades como Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Estado de México (Edomex), Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Estas precipitaciones podrían reducir la visibilidad y ocasionar encharcamientos, por lo que se recomienda manejar con precaución.

Temperaturas para este 13 de noviembre

Mientras tanto, en la zona norte del país el ambiente se mantendrá frío durante la mañana, especialmente en las sierras de Chihuahua y Durango, donde las temperaturas podrían descender hasta los -10°C, con heladas matutinas. También se prevén mínimas de -5 °C a 0 °C en zonas montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Veracruz, mientras que los valles altos del centro, incluyendo partes del Edomex y la CDMX, registrarán entre 0°C y 5°C.

Por la tarde, el calor se concentrará en el occidente y sur del país. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa) alcanzarán temperaturas de 35 a 40 C, con cielos parcialmente despejados. En tanto, el noroeste y noreste (Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) tendrán máximas de 30 a 35 °C, aunque con viento del oeste y posibles rachas de hasta 35 km/h.

Hacia la noche, un nuevo Frente Frío se aproximará al noroeste de México, acompañado de una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará rachas de viento y lluvias aisladas en Baja California. Estas condiciones podrían marcar el inicio de un descenso de temperatura más notorio en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)