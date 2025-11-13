Diputados aprueban reformas para no pagar más por cancelar tarjetas digitales de crédito y débito

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este 12 de noviembre una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que elimina los cobros por cancelación de tarjetas de crédito y débito, tanto de entidades bancarias como comerciales.

Con 467 votos a favor y ninguno en contra, la reforma establece que la cancelación podrá realizarse de forma presencial, telefónica o digital, es decir, mediante apps y banca en línea, los 365 días del año, las 24 horas del día. La iniciativa impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila también modifica la fracción I del artículo 18 Bis, obligando a las instituciones financieras a informar expresamente que las cancelaciones no tendrán costo ni penalización en los formularios de contratación.

Iniciativa impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Créditos: Internet

De acuerdo con el dictamen, los usuarios podrán cancelar cualquier tarjeta no solicitada que llegue a su domicilio sin enfrentar cargos adicionales. Los bancos y entidades financieras deberán habilitar en sus plataformas digitales un botón visible para cancelar tarjetas en cualquier momento.

La reforma prohíbe:

Cobrar anualidades.

Cobrar intereses.

Cobrar comisiones.

Cobrar recargos por servicios no autorizados previamente por el usuario, conforme al artículo 18 Bis-12.

Además, el historial crediticio o el comportamiento de pago del usuario no podrán verse afectados por la cancelación o falta de uso de estas tarjetas, ni ser reportados al Buró de Crédito. Las instituciones financieras estarán obligadas a reembolsar los cargos indebidos en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para que los usuarios de servicios financieros y comerciales puedan cancelar de manera ágil y rápida las tarjetas de crédito y débito que no hayan solicitado. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por… pic.twitter.com/7YgF2EsWxd — NMás (@nmas) November 13, 2025

Por lo tanto, la cancelación deberá concretarse en un máximo de cinco días hábiles, sin costo para el usuario, y con una constancia digital o física que acredite la terminación del contrato. Monreal enfatizó que las reformas "son indispensables para proteger a las personas usuarias. Es muy común que se reciban tarjetas sin solicitarlas".

En el mismo sentido, lamentó que mientras en Estados Unidos basta una llamada telefónica para considerar cancelada una tarjeta de crédito, en México, "primero tienes que hacerlo presencialmente en la mayoría de los casos y te aplican tardanzas a propósito, para que te canses y ya no insistas en la cancelación". Tras su aprobación en San Lázaro, la iniciativa fue turnada al Senado, donde se espera su ratificación en las próximas sesiones.

uD83DuDD34Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprueba reformas en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales



uD83DuDD38Pasa al Senado pic.twitter.com/bY8cxQjnZO — Canal del Congreso (@CanalCongreso) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui