Grecia Quiroz dice que Carlos Manzo "iba llegar a la presidencia" y por eso lo mataron

Ciudad de México.- Grecia Quiroz, Viuda de Carlos Manzo, provocó miles de respuestas en su página de Facebook con un mensaje que da a entender que su esposo iba a llegar a Palacio Nacional y por eso lo quitaron del camino al asesinarlo el 1 de noviembre pasado en Uruapan.

En la publicación, que rápidamente se viralizó, la hoy alcaldesa señaló que lo su esposo llegaría a Palacio Nacional "por eso te quitaron del camino”. En la imagen, Manzo aparece de espaldas, vestido con camisa blanca y sombrero, mirando hacia el Zócalo capitalino y señalando a Palacio Nacional.

La publicación de Quiroz cobra una relevancia aún mayor ahora que ha sido designada oficialmente como la presidenta municipal sustituta de Uruapan, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar el municipio. Tras rendir protesta el pasado 5 de noviembre, Grecia Quiroz prometió continuar el legado de su esposo y aseguró que el 'movimiento del sombrero' o 'La Sombreriza' no se detendrá y "llegará a gran nivel".

Carlos Manzo fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos, mientras encabezaba el Festival de las Velas del Día de Muertos frente a su familia y cientos de ciudadanos. Semanas antes, Manzo había solicitado apoyo federal a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch, advirtiendo sobre las amenazas que enfrentaba.

ESTABA VIVO el ASESINO de Carlos Manzo y lo EJECUTARON EXTRAJUDICIALMENTE. pic.twitter.com/0BKtSyxwqQ — uD83CuDDF2uD83CuDDFDPaz Con Dialogo (@PazConDialogo) November 11, 2025

El caso dio un giro escandaloso cuando se reveló que el presunto sicario, un joven de 17 años, fue ejecutado con un disparo cuando ya se encontraba detenido por los escoltas del alcalde y elementos de la Guardia Nacional. Tres días después del atentado, y antes de asumir el cargo, Grecia Quiroz visitó Palacio Nacional el mismo lugar que su esposo señala en la foto, para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La reunión se centró en la investigación del homicidio y el respaldo federal a Uruapan.

El mensaje de Quiroz, publicado ahora, sugiere que el objetivo de Carlos Manzo iba más allá de Uruapan y que su asesinato fue una ejecución política para frenar su ascenso. La nueva alcaldesa se perfila así como la heredera política de un movimiento ciudadano que llevó a Manzo al poder por la vía independiente, con un fuerte discurso contra la inseguridad que lo convirtió en una figura conocida como el 'Bukele mexicano'.

Fuente: Tribuna del Yaqui