Grupo Salinas asegura que se seguirá defendiendo ante instancias internacionales; tras decisión de la SCJN

Ciudad de México.- Grupo Salinas (GS) emitió un posicionamiento rechazando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de este jueves. La empresa asegura que la Corte "asestó el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho" y que la resolución es abiertamente violatoria de sus derechos humanos fundamentales.

La empresa acusa a los ministros de obedecer "al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal" y de omitir deliberadamente el análisis del fondo jurídico, además de que acusó un evidente acoso político. Acusó que "La Corte espuria viola los derechos humanos" y establece un precedente grave al dejar de defender a ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y validando el cobro doble y abusivo de impuestos.

Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria @SCJN votó en contra de #GrupoSalinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del @GobiernoMX.



El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha… pic.twitter.com/aHEA3Qqrwz — Grupo Salinas (@gruposalinas) November 13, 2025

El posicionamiento de GS enumera las pruebas de la persecución política sistemática:

Más de doce años de procesos judiciales.

285 menciones en contra en las conferencias matutinas de López Obrador y Sheinbaum.

Campañas millonarias de desprestigio, hostigamiento administrativo permanente y un violento linchamiento mediático contra su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

GS señala que la Corte se confirma como una "oficina al servicio del poder político y no de la justicia". Además, critica que ni siquiera se abordó el "evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos".

La empresa advierte que esta resolución tiene consecuencias que van más allá de Grupo Salinas, pues la Corte "ha legitimado la violación de derechos humanos básicos de ciudadanos, trabajadores y empresas" al avalar "cobros dobles inconstitucionales e inmorales". Este precedente, afirma GS, envía una "señal peligrosa para la inversión en México": Hoy las reglas pueden cambiar según a quién se apliquen, creando una alarma para el empleo y la confianza empresarial.

Se sabía.



La SCJN del acordeón vota con línea



¿A quién sorprende lo que la Corte decidió contra Grupo Salinas?



Una Corte construida desde la trampa, tomada por asalto desde el poder mismo



Una Corte que no imparte justicia, sino que se consolida ilegítima y sigue… pic.twitter.com/ISAQBVgrKS — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 13, 2025

Grupo Salinas reiteró su postura de no ceder a presiones, anunciando:

"La resolución emitida en esta instancia nos obliga a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos fundamentales". La empresa concluye que siempre han estado dispuestos a pagar "lo que es justo y correcto", pero "no cederemos a extorsiones abusivas e ilegales", mencionó.

Fuente: Tribuna del Yaqui