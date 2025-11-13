Harfuch y Trevilla se reúnen en Michoacán para coordinar el 'Plan por la Paz y la Justicia'

Morelia, Michoacán.- Este jueves 13 de noviembre, altos mandos de la seguridad federal y autoridades del Gobierno de Michoacán se reunieron en la XXI Zona Militar para consolidar y avanzar en la implementación del 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia'. El encuentro fue encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien estuvo acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

Tras la sesión de trabajo, el gobernador Ramírez Bedolla enfatizó que la estrategia de pacificación en la entidad contará con el respaldo total de la Federación y se ejecutará a través de una coordinación estrecha entre los tres órdenes de Gobierno, federal, estatal y municipal. Este esfuerzo conjunto busca fortalecer las capacidades operativas y de inteligencia para hacer frente a los desafíos de seguridad en la región.

La reunión tuvo un carácter inclusivo, congregando a figuras clave para la gobernabilidad y seguridad del estado. Entre los asistentes se encontraban el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera; el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; así como el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y su comisionado de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo. Asimismo, se contó con la participación de representantes del sector privado y alcaldes de diversas filiaciones políticas.

#Nacional | Omar García Harfuch @OHarfuch, secretario de @SSPCMexico y el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la @defensa llegaron a #Michoacán, para dar seguimiento al Plan Michoacán para La Paz y la Justicia de la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/tWSHGrLHSY — Luis Antonio - YouTube Live News (@LuisLiveNews) November 13, 2025

El gobernador explicó que el objetivo principal del encuentro fue presentar de manera detallada el plan de acción a todos los actores involucrados. "El general Trevilla y el secretario García Harfuch expusieron a fondo los componentes del plan, asegurando que todos los presentes, desde funcionarios hasta representantes de la sociedad civil, tuvieran información clara y de primera mano sobre los pasos a seguir", detalló Ramírez Bedolla.

Este impulso a la estrategia de seguridad responde directamente a los recientes acontecimientos en el estado, particularmente al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Como parte de las acciones inmediatas, se confirmó que tanto García Harfuch como Trevilla Trejo sostendrán una reunión de seguimiento este mismo día en Uruapan con la alcaldesa Grecia Quiroz, para definir y aplicar medidas específicas en esa zona.

uD83DuDD34uD83DuDDE3? #Uruapan | “No voy a dejar de levantar la voz”, dice Grecia Quiroz tras reunión con Harfuch y Trevilla

Viuda de Carlos Manzo, exige a autoridades que actúen “en los cerros donde está la delincuencia, no pasearse por la ciudad”.

uD83DuDCF2 https://t.co/Wcrm0jUeAZ pic.twitter.com/z3kgjZmrUR — MeganoticiasMorelia (@MN_Morelia) November 14, 2025

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, adelantó que en los próximos días las corporaciones estatales iniciarán un proceso de fortalecimiento institucional. "Vamos a reforzar las acciones operativas. En breve estaremos entregando nuevo equipamiento y, como se abordó hoy, se fortalecerán las capacidades de la Secretaría de Seguridad Pública", afirmó.

Oseguera concluyó destacando la positiva evaluación que los mandos federales hicieron del trabajo local y el respaldo federal. "El secretario Harfuch destacó la excelente coordinación que existe entre las instituciones, señalando que las operaciones conjuntas con la fiscalía han sido exitosas y, crucialmente, sin fugas de información, lo cual es un testimonio de la confianza y la eficacia del trabajo colaborativo", puntualizó.

Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y de Defensa, general Ricardo Trevilla, realizan un recorrido por calles de Uruapan, Michoacán.



uD83DuDCF8Milenio



Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/bGDKGKTEHi — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui