Marcha de la Generación Z es PAGADA y dirigida desde el extranjero, revela Gobierno de Sheinbaum

Ciudad de México.- La autodenominada Marcha de la Generación Z se aproxima, y si bien en redes sociales pareciera ser un gran movimiento apartidista, la realidad sería otra. Este jueves 13 de noviembre de 2025, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este no sería un movimiento espontáneo de jóvenes inconformes con la Cuarta Transformación (4T), sino una campaña digital financiada y operada desde el extranjero.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves, Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, presentó un informe que atribuye a la marcha una inversión estimada de 90 millones de pesos en apenas dos meses, presuntamente impulsada por redes y actores vinculados con la derecha internacional.

Sheinbaum se lanza contra Marcha de la Generación Z. Foto: Facebook

De acuerdo con Elorza, el análisis de Infodemia detectó una red de cuentas nuevas en TikTok y Facebook creadas exprofeso para promover la marcha bajo el discurso del "hartazgo social". El informe identificó:

179 cuentas en TikTok, de las cuales 50 comenzaron a publicar apenas en octubre 2025.

359 comunidades en Facebook, con 28 administradas desde Estados Unidos (EU) , España y Bolivia .

, y . Páginas originalmente dedicadas a temas de entretenimiento o memes que cambiaron súbitamente de contenido para sumarse a la convocatoria de la supuesta Generación Z.

Es un movimiento articulado desde fuera de México", subrayó Elorza.

El reporte menciona la supuesta participación de organizaciones y figuras internacionales como Atlas Network, asociada a campañas mediáticas contra mandatarios de izquierda en América Latina, y Javier Negre, fundador de La Derecha Diario México, quien, según Infodemia, habría sido invitado por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

También se citan nombres como Fernando Semedo, consultor especializado en activaciones digitales, y activistas de Argentina y Venezuela que en 2024 participaron en campañas de desinformación mediante etiquetas conocidas como narcoetiquetas.

#MañaneraPresidenta | ¡8 MILLONES DE BOTS PARA PROMOVER MARCHA!



Claudia Sheinbaum afirmó que las manifestaciones en nuestro país son libres.



Sobre la marcha de la llamada "Generación Z", señaló que es fundamental saber quién la impulsa, pues la convocatoria fue movida desde el… pic.twitter.com/JMU0d495G7 — Juncal Solano (@juncalssolano) November 13, 2025

Intervención de figuras políticas y empresariales mexicanas

En el apartado nacional, el análisis menciona la participación de personajes públicos como Vicente Fox, Claudio X. González, y dirigentes del PAN. Según Infodemia, la cuenta oficial de 'Somos Generación Z MX' enlaza directamente con una plataforma de firmas impulsada por González.

El informe también destaca a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien habría amplificado el tema en redes al invitar al influencer Carlos Bello a su pódcast, además de presunta colaboración de otros actores de oposición como Enrique Mireles y Miguel de Samaniego.

El análisis sostiene que, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las cuentas relacionadas con el movimiento modificaron su narrativa, pasando de promover una "revocación de mandato" a utilizar el caso con fines políticos. Incluso, administradores originales del servidor de Discord del grupo habrían denunciado públicamente la infiltración de actores partidistas y la pérdida del control del movimiento.

Finalmente, Elorza detalló que la operación digital detrás de Generación Z incluyó producción de contenido audiovisual con inteligencia artificial (IA), activación de influencers, compra de comunidades digitales y gestión de campañas de posicionamiento, con un gasto total estimado en más de 90 millones de pesos entre octubre y noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui