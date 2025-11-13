Marco Rubio, secretario de Estado de EU, descarta enviar tropas a México como apoyo por asesinato de Carlos Manzo

Estados Unidos.- Marco Rubio, descartó que Estados Unidos vaya a enviar fuerzas de su país a México o tomar medidas unilaterales en la lucha antinarco. El responsable de la política exterior estadunidense respondió así tras ser consultado sobre el papel que tendría el gobierno de Trump tras el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Rubio fue entrevistado este miércoles en el Aeropuerto Internacional John C. Munro de Hamilton, en Ontario, Canadá, tras participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, en la que también estuvo presente el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8 | El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre los cárteles narcoterroristas de México tras la muerte de Carlos Manzo: "En México, existen zonas controladas y gobernadas por estos cárteles, más poderosos que las fuerzas del orden locales o incluso que… pic.twitter.com/RrCBaDoN55 — La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) November 13, 2025

"En las últimas semanas se perpetró un asesinato de alto perfil del alcalde de un pueblo de Michoacán, en México. ¿Qué tan preocupado está usted por la situación de seguridad pública en México? ¿Qué más puede hacer Estados Unidos para ayudar a México a combatir el flagelo de los cárteles y la violencia?" se le preguntó a Rubio.

"Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Ya sabes, obviamente, no quieren que intervengamos, no vamos a tomar medidas unilaterales, ni a enviar fuerzas estadunidenses a México. Pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia, con todo tipo de cosas que podríamos hacer si nos lo pidieran", respondió el secretario de Estado.

En su respuesta, Rubio mencionó que no sólo ha habido alcaldes víctimas del crimen organizado, sino también periodistas, políticos y jueces. "Estos cárteles son muy poderosos. Y el hecho de que no estén motivados por una ideología no significa que no sean terroristas. No hace falta ser ideológico para ser terrorista", remarcó. "Y son terroristas porque, en muchos casos, poseen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los estados nación", subrayó Marco Rubio.

#MañaneraPresidenta | Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Claudia Sheinbaum fue clara:



“Nos duele su muerte, pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos”.



México puede cooperar, pero NO ES COLONIA DE NADIE. pic.twitter.com/WVainaRw0j — Juncal Solano (@juncalssolano) November 11, 2025

Marco Rubio aseguró que los cárteles de la droga controlan y gobiernan en zonas de México, lo que los llega a hacer más fuertes que a los elementos de seguridad locales y hasta nacionales. Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el gobierno de Trump realice en un futuro operaciones para combatir a los cárteles en territorio mexicano. "Eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además, no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump", comentó.

#México | La Casa Blanca condena el asesinato de Carlos Manzo y reafirma apoyo al gobierno mexicano.

En diplomacia suena a solidaridad; en realidad es una advertencia disfrazada:#EUA ya mide la descomposición mexicana como un riesgo de seguridad continental. pic.twitter.com/gUajA7qGsT — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui