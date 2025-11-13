Salinas Pliego debe pagar 50mdp a Hacienda, la CNTE arma plantón en CDMX y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo encontrarás los acontecimientos más relevantes de la agenda nacional. En la edición de este jueves 13 de noviembre, conoce los detalles del fallo de la SCJN en contra de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Omar García Harfuch patrulla Uruapan tras asesinato de alcalde

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, viajó a Uruapan y realizó un recorrido por el municipio junto al titular de la Defensa Nacional este jueves. También tuvo una reunión con la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, para hablar sobre el 'Plan Michoacán, para la paz y la justicia'.

La CNTE se moviliza de nueva cuenta

Integrantes de la CNTE (comenzaron el paro nacional de 48 horas y se movilizaron por distintas calles de la CDMX, donde fueron rociados por las autoridades con gas lacrimógeno. También comenzaron un plantón por fuera de la Cámara de Diputados.

SCJN resuelve fallo contra Ricardo Salinas Pliego

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los amparos de la empresa Elektra y resolvió que esta deberá pagar el crédito fiscal de 33 mil 306 millones así como casi 50 mil millones a Hacienda. Grupo Salinas calificó la acción como un "día negro para la justicia", afirmando que responde solo a una consigna del Gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui