Sheinbaum CUESTIONA protestas de la CNTE en CDMX; insiste en que hay diálogo el Gobierno

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 13 de noviembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la confrontación ocurrida entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las inmediaciones de Palacio Nacional.

Como te informamos en TRIBUNA, previo al inicio de la conferencia de la mandataria en el Salón de la Tesorería, un grupo magisterial intentó derribar las vallas metálicas colocadas frente al recinto, esto como parte de su paro nacional de 48 horas. Lo anterior provocó que oficiales lanzaran gas lacrimógeno y se desatara un breve enfrentamiento que, según reportes preliminares, por fortuna no dejó víctimas heridas ni muertas.

?? “Qué necesidad hay de esta manifestación”: Claudia Sheinbaum sobre la protesta de la CNTE en la que intentaron derribar las vallas que cercan Palacio Nacional



uD83DuDCFA #LaMañaneraDelPueblo en @mileniotv pic.twitter.com/AzEmNJ8jOB — Milenio (@Milenio) November 13, 2025

La mandataria federal lamentó los hechos y reprochó el uso de la violencia como método de presión, pese a que, aseguró, el Gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo con el magisterio. Sheinbaum subrayó que no se comprende el motivo de las agresiones, considerando que existen canales de comunicación activos con las secciones de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otros estados, donde se han abordado los principales reclamos del sector educativo.

Asimismo, la mandataria recordó que su administración ha dado seguimiento a demandas históricas del gremio, como la revisión de la Ley del ISSSTE y las condiciones de las pensiones. Aunque reconoció que no hay recursos suficientes para derogar la norma actual, destacó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual busca mejorar las condiciones de retiro de maestras y maestros.

Respecto a la Reforma Educativa, Claudia Sheinbaum reiteró que su Gobierno no impondrá cambios sin consultar directamente al magisterio: "No va a haber ninguna imposición".

Sheinbaum cuestiona protestas de la CNTE

Por otra parte, la presidenta cuestionó la motivación detrás de las acciones violentas, señalando que el diálogo sigue siendo la vía principal para resolver las diferencias: "Si estuvieran cerradas las mesas de diálogo, o nos hubiéramos negado al diálogo, pues entonces, tal vez nunca justificamos la violencia, pero se entendería una manifestación. Aquí, si hay mesas de diálogo y se está atendiendo, ¿por qué esta forma de manifestarse aquí?"

La presidenta reiteró su disposición al diálogo y llamó a la CNTE a mantener la paz durante las movilizaciones convocadas en el marco del paro nacional, que continuará hasta el viernes 14 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'