Sheinbaum envía cariñoso mensaje a AMLO por su cumpleaños 72: "Nuestro reconocimiento siempre"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 13 de noviembre de 2025, la mandataria mexicana envió un emotivo mensaje de felicitación al exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien este día celebra su cumpleaños número 72.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano aprovechó un momento para dedicar unas palabras al político tabasqueño, con quien se alejó de la vida pública y política de México tras concluir su sexenio en septiembre de 2025.

Le mandamos un saludo cariñoso, que la pase bien, espero que la pase con su familia, nuestro reconocimiento siempre hasta Palenque", expresó la mandataria, durante la Mañanera del Pueblo

AMLO cumple 72 años; festeja en Palenque

El exmandatario Andrés Manuel López Obrador nació en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, en 1953. A poco más de un año de haber concluido su Administración, el expresidente se mantiene alejado de la vida pública, residiendo en su rancho en Palenque, Chiapas, donde, según se ha revelado, dedica parte de su tiempo a la escritura sobre el México prehispánico. Previo a dejar el cargo el 30 de septiembre de 2024, López Obrador publicó su libro ¡Gracias!, obra con la que cerró su ciclo como presidente y en la que reflexiona sobre su gestión, logros y visión de país.

De acuerdo con versiones cercanas, actualmente se encuentra preparando un nuevo título centrado en su experiencia política y personal.

¿Cuándo fue la última vez que López Obrador fue visto en público?

Tras entregar la presidencia el 30 de septiembre de 2024, AMLO apareció públicamente en los actos de entrega y la investidura de la nueva presidenta (la transición y la toma de posesión el 1 de octubre de 2024). Luego, se fue de CDMX hacia Chiapas. Tuvo un perfil bajo hasta el domingo 1 de junio de 2025, cuando el expresidente salió de su rancho en Palenque para emitir su voto en las primeras Elecciones del Poder Judicial.

El mandatario no ha vuelto a salir en público.

Fuente: Tribuna del Yaqui