"Suprema Corte debe resolver juicios fiscales de las empresas de Salinas Pliego"; afirma Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó los casos relacionados con los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, y sostuvo que será el máximo tribunal quien determine el monto que deberá pagar conforme a la ley.

En conferencia matutina, la mandataria dijo que el máximo tribunal del país enlistó algunos casos del grupo empresarial de Salinas Pliego, por lo que tendrá que resolver "lo que considere" de acuerdo a sus criterios. Sheinbaum reiteró que el grupo de Ricardo Salinas tiene adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). No obstante, recordó que como contribuyente tiene derecho a descuentos en caso de que decida pagar.

"Lo he dicho aquí muchas veces, este grupo empresarial tiene adeudos con el fisco, con el SAT, que suman un monto y, de acuerdo con el Código Fiscal, tiene derecho a descuentos como cualquier contribuyente que, si decide pagar, tiene derecho a descuentos que se calculan de acuerdo a lo que dice estrictamente el Código Fiscal".

La presidenta mencionó que el empresario dice que el SAT "está imponiéndole que pague lo que no es legal"; sin embargo, mencionó que el Código Financiero "es muy claro", por lo que tendrá que pagar lo que indiquen sus créditos fiscales. "Tendrá que pagar lo que dice, sus… ¿cómo se… no son auditorías, ¿cómo se llaman?… Los créditos fiscales, lo que resuelva la Corte y lo que diga el Código Fiscal. Eso es lo primero porque es muy importante. Nosotros jamás vamos a hacer algo autoritario, algo que tenga que ver con hacer algo que esté fuera de la ley. Nunca", sostuvo.

En cuanto a Ricardo Salinas Pliego, esta semana, el pleno de la nueva Suprema Corte analizará la mayoría de los juicios fiscales que tiene Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, en los que el máximo tribunal del país perfila fallar en su contra para que pague más de 7 mil millones de pesos.

Junto con estos cuatro proyectos, la Suprema Corte también perfila resolver siete recursos de reclamación y dos impedimentos tramitados por la defensa legal de Ricardo Salinas Pliego y autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de diversos ministros y actos realizados en torno a la resolución de estos amparos y uno más tramitado por el empresario.

De esta forma, la Corte perfila fallar esta semana para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague un total de 7 mil 268 millones 602 mil 920 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualización, recargos y multas, para diversos ejercicios fiscales.

Fuente: Tribuna del Yaqui