Tv Azteca busca aplazar por más de un año su proceso judicial en New York

Ciudad de México.- Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas demandadas en Estados Unidos buscan extender por más de año el procedimiento de descubrimiento de pruebas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de cara a que inicie propiamente el juicio por un adeudo que, según lo revelado por los mismos abogados de la televisora mexicana, ya rebasa los 600 millones de dólares.

En una carta enviada el 12 de noviembre al Paul G. Gardephe, las empresas de Grupo Salinas rechazaron pedir una moción de desestimación o suspensión del proceso iniciado contra ellas por sus acreedores en Estados Unidos, en lo que se resuelve el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Ricardo Salinas, dueño de Grupo Salinas. Créditos: Internet

Su defensa plantea que, dado que ambos procedimientos podrían dar lugar a una doble indemnización a sus acreedores, la televisora eventualmente buscará una compensación. Así que, con miras a responder a sus acreedores en Estados Unidos, liderados por 'The Bank of New York Mellon', Tv Azteca plantea un "prolongado proceso de descubrimiento de pruebas".

"Tras haber esperado casi tres años para presentar su demanda, retrasando así la fase de descubrimiento de pruebas, la parte demandante no tiene fundamento para quejarse de una cuestión de meses", expuso la empresa, al presentar un cronograma que llevaría alrededor de 591 días para ir desahogando sus pruebas.

uD83DuDEA8 #ÚLTIMAHORA | Se le complican las cosas a @RicardoBSalinas.



Banco de Nueva York ACUSA a @Azteca de mentir y pide a juez que la declare en DESACATO.



Esto por el proceso abierto en su contra por una deuda de más de 580 millones de dólares con acreedores.



En un documento al… pic.twitter.com/OPPPhzh4Nt — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 13, 2025

De inicio, Tv Azteca pretende contestar a la demanda antes del 26 de noviembre de 2025, para de ahí, entrar a un calendario que propone etapas "dos semanas después", "120 días después", "100 días después", para así avanzar en una fase de descubrimiento de pruebas que se extiende por más de un año.

La defensa de la televisora y filiales, a cargo del despacho Greenberg Traurig, asegura que ese "prolongado proceso de descubrimiento de pruebas" busca que se investigue de manera exhaustiva la nacionalidad de los acreedores a los que Tv Azteca no pagado, así como un análisis sobre las leyes mexicanas sobre tasas de interés y lo que las empresas de Grupo Salinas llaman “ las protecciones mexicanas contra la usura”.

#MañaneraDelPueblo

uD83DuDEA8 HUYE SALINAS PLIEGO A CANADÁ



Como sabe que la próxima semana vienen los empresarios de Estados Unidos con nuestra PresidentA @Claudiashein a ver si pueden embargar o congelar sus cuentas por el adeudo de 580 MDD, el dueño de Tv Azteca se está llevando todas… pic.twitter.com/UOpgI0RI6R — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 2, 2025

Si bien en México, Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, arenga contra el sistema judicial por la eventual resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los créditos fiscales que sus empresas llevaron a litigios de años, a fin de no pagar lo que les reclama el Servicio de Administración Tributaria; la defensa de Tv Azteca en Nueva York no quita el dedo del renglón sobre que las leyes mexicanas no pierden relevancia en este asunto.

El conflicto tiene origen en 2017, cuando Tv Azteca emitió bonos de deuda por 400 millones de dólares, pero dejó de pagarlos y luego, en tribunales mexicanos, obtuvo una protección bajo el argumento de que la empresa se había visto afectada por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

Fuente: Tribuna del Yaqui