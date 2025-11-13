Última Hora: SCJN da la razón al SAT; Salinas Pliego y Elektra deben pagar al fisco casi 50 mil mdp

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y desechó el amparo directo en revisión 6321/2024 promovido por Grupo Elektra, por lo que la empresa de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar el crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, correspondiente al ejercicio 2013 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Se trata del proyecto del ministro Arístides Guerrero García que le da la razón al SAT y desecha el amparo de Elektra. En agosto de 2024, la expresidenta de la Suprema Corte Norma Piña admitió el recurso presentado por la empresa, en el que reclamó el crédito fiscal por concepto de ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2013. También, la Suprema Corte rechazó el impedimento que interpuso Salinas Pliego contra las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmi´n Esquivel Mossa al señalar que no eran legales.

En sesión del Pleno, respecto del asunto 33/2024, la #NuevaSCJN resolvió que no son legales los impedimentos planteados por Grupo Elektra para conocer del amparo directo en revisión 6321/2024, relacionado con un crédito fiscal de $33,306,476,349, correspondiente al ejercicio 2013… pic.twitter.com/8vcBFwSCCZ — Lenia Batres (@LeniaBatres) November 13, 2025

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García determinó que la admisión del amparo fue incorrecta, pues la cuestión constitucional planteada por la empresa sobre el régimen de consolidación fiscal y otras normas carecía de "interés excepcional". Hay que recordar que el asunto viene de que en el año 2015 se realizó un proceso de auditoría a la empresa Grupo Elektra, derivado de la ISR vigente, proceso por el cual en septiembre de 2018 se le impuso un crédito fiscal a dicha empresa. Se espera, además, que la SCJN resuelva sobre otros tres amparos de parte del empresario Salinas Pliego, por lo que debería pagar más de 50 mil millones de pesos.

Debe pagar al fisco casi 50 mil mdp

Más tarde, la SCJN desechó en su totalidad siete de los nueve amparos que el empresario Ricardo Salinas Pliego había interpuesto contra el pago de créditos fiscales de sus empresas; deberá pagar 50 mil 409 millones 791 mil 495 pesos por adeudos de 2008 a 2016.

Grupo Salinas irá a instancias internacionales

Mediante un comunicado, Grupo Salinas indicó que acudirá a instancias internacionales tras decisión de la Suprema Corte. "Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria SCNJ votó en contra de Grupo Salinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del Gobierno de México", reprochó.

Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria @SCJN votó en contra de #GrupoSalinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del @GobiernoMX.



El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha… pic.twitter.com/aHEA3Qqrwz — Grupo Salinas (@gruposalinas) November 13, 2025

