Última Hora: SCJN da la razón al SAT; Salinas Pliego y Elektra deben pagar crédito fiscal de 33 mil 306 millones

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y desechó el amparo directo en revisión 6321/2024 promovido por Grupo Elektra, por lo que la empresa de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar el crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, correspondiente al ejercicio 2013 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Se trata del proyecto del ministro Arístides Guerrero García que le da la razón al SAT y desecha el amparo de Elektra. En agosto de 2024, la expresidenta de la Suprema Corte Norma Piña admitió el recurso presentado por la empresa, en el que reclamó el crédito fiscal por concepto de ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2013. También, la Suprema Corte rechazó el impedimento que interpuso Salinas Pliego contra las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmi´n Esquivel Mossa al señalar que no eran legales.

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García determinó que la admisión del amparo fue incorrecta, pues la cuestión constitucional planteada por la empresa sobre el régimen de consolidación fiscal y otras normas carecía de "interés excepcional". Hay que recordar que el asunto viene de que en el año 2015 se realizó un proceso de auditoría a la empresa Grupo Elektra, derivado de la ISR vigente, proceso por el cual en septiembre de 2018 se le impuso un crédito fiscal a dicha empresa. Se espera además, que la SCJN resulva sobre otros tres amparos de parte del empresario Salinas Pliego, por lo que debería de pagar más de 50 mil millones de pesos.

En sesión del Pleno, respecto del asunto 33/2024, la #NuevaSCJN resolvió que no son legales los impedimentos planteados por Grupo Elektra para conocer del amparo directo en revisión 6321/2024, relacionado con un crédito fiscal de $33,306,476,349, correspondiente al ejercicio 2013… pic.twitter.com/8vcBFwSCCZ — Lenia Batres (@LeniaBatres) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui