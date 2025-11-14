Día Mundial de la Diabetes: ¿Qué es? ¿Y por qué se conmemora el 14 de noviembre?

Ciudad de México.- Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha impulsada por organismos de salud internacionales, para concientizar el avance de esta enfermedad crónica. En el mundo, millones de personas viven cada día con esta enfermedad, midiendo su glucosa, controlando su dieta y vigilando su salud para mantener estable la diabetes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes, es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que afecta a una gran parte de la población mundial. En México se estima que más de 13.6 millones de adultos viven con este padecimiento. La causa principal de la diabetes son los malos hábitos alimenticios llenos de azúcares refinadas, grasas saturadas; le sumamos a esto el sedentarismo, la obesidad y el factor genético.

Revierte la diabetes con buenos hábitos alimenticios en tu estilo de vida

El 14 de noviembre se designó como el Día Mundial de la Diabetes debido al nacimiento de una persona en particular, Sir Frederick Banting; él fue el codescubridor de la insulina en 1922. Con sus investigaciones y trabajo médico logró salvar vidas de millones de personas. Sir Frederick Banting fue la persona más joven en recibir el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1923, compartido con Charles Best y John Macleod.

Por otra parte, la diabetes afecta mediante daños a nivel celular, por la glucosa elevada en la sangre. La insulina, una hormona producida en el páncreas, permite que la glucosa ingrese a las células para poder producir energía, después de ser absorbida por el intestino.

Tipos principales de diabetes:

Diabetes tipo 1 : Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico, encargado normalmente de proteger al cuerpo de enfermedades, ataca las células productoras de insulina.

: Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico, encargado normalmente de proteger al cuerpo de enfermedades, ataca las células productoras de insulina. Diabetes tipo 2 : En este caso, el cuerpo produce insulina (al menos al principio), pero las células se vuelven resistentes a su acción. Esto obliga al páncreas a trabajar más para aumentar la producción de insulina, hasta que eventualmente se agota.

: En este caso, el cuerpo produce insulina (al menos al principio), pero las células se vuelven resistentes a su acción. Esto obliga al páncreas a trabajar más para aumentar la producción de insulina, hasta que eventualmente se agota. Diabetes gestacional: Aparece durante el embarazo y puede desaparecer tras el parto, aunque aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante.

Síntomas y señales de alarma de la diabetes:

Sed excesiva y sequedad en la boca.

Aumento de la frecuencia de la orina.

Hambre constante.

Cansancio y debilidad.

Visión borrosa.

Pérdida de peso inexplicable.

Heridas que tardan en sanar.

En el caso de la diabetes tipo 2, los síntomas suelen ser más leves o imperceptibles durante años, lo que retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de complicaciones.

Cuando no se controla, la diabetes puede provocar:

Daño cardiovascular : Aumenta el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.

: Aumenta el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Insuficiencia renal : Por daño a los vasos sanguíneos de los riñones.

: Por daño a los vasos sanguíneos de los riñones. Retinopatía diabética : Pérdida progresiva de la visión.

: Pérdida progresiva de la visión. Neuropatía periférica : Daño a los nervios que causa dolor o entumecimiento en pies y manos.

: Daño a los nervios que causa dolor o entumecimiento en pies y manos. Amputaciones: Derivadas de infecciones o mala circulación en las extremidades.

Te recordamos que el tener una vida con una buena alimentación, hábitos saludables y chequeos médicos regulares puede ser la puerta a la prevención de cualquier enfermedad, o en su defecto al diagnóstico oportuno de la misma. No lo dejes pasar y salvaguarda tu vida y la de tus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui