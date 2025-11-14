Frente Frío, lluvias fuertes y calor extremo: Así será el clima en México HOY 14 de noviembre

Ciudad de México.- El clima de este viernes 14 de noviembre de 2025 llega con contrastes importantes en varias zonas del país. Mientras una parte de México amanecerá con ambiente frío y heladas, otra se prepara para lluvias intensas que podrían complicar la movilidad y generar riesgos en zonas vulnerables. Si tienes previsto viajar o realizar actividades al aire libre, vale la pena revisar el pronóstico, pues las condiciones atmosféricas estarán cambiando con rapidez en diferentes regiones. ¡Aquí los detalles!

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un canal de baja presión sobre el sureste, sumado al ingreso de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe, favorecerá lluvias de distinta intensidad en estados del sur y la Península de Yucatán. En Quintana Roo, sobre todo al sur, se esperan precipitaciones puntuales intensas que podrían generar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y deslaves.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

En la región noroeste, un nuevo Frente Frío se aproxima al país y, al interactuar con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará un descenso notable de temperatura, ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y lluvias fuertes en Baja California. Estas rachas podrían ocasionar caída de árboles o anuncios, por lo que se recomienda precaución.

Mientras tanto, en gran parte del territorio nacional dominará una circulación anticiclónica que mantendrá cielos despejados y ambiente frío al amanecer en zonas serranas del norte, noreste, centro y oriente. Durante la tarde volverán las condiciones cálidas, especialmente en estados del Pacífico, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta 40 °C.

En cuanto a las precipitaciones, además de las lluvias intensas en Quintana Roo, se prevén lluvias fuertes en Baja California, Campeche y Chiapas; chubascos en Sonora, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Yucatán; y lluvias aisladas en entidades como Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Las temperaturas mínimas más extremas se registrarán en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde podrían bajar hasta -10 °C. Otras regiones serranas del norte, centro y oriente alcanzarán valores entre -5 y 0 °C, con posibles heladas. Por la tarde, los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas costero podrían superar los 35 °C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)