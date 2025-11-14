Frijoles Bienestar ya están a la venta: ¿Cuánto cuesta el kilo y dónde comprarlo?

Ciudad de México.- Como parte de los esfuerzos para facilitar el acceso a productos básicos de calidad, se anunció la llegada del Frijol Bienestar, un alimento pensado para fortalecer la seguridad alimentaria y ofrecer una alternativa accesible sin comprometer la calidad. Esta iniciativa forma parte de la estrategia federal que impulsa opciones nutritivas y a precios justos para las familias que dependen de la canasta básica en su día a día.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del 14 de noviembre, la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, presentó los Frijoles Bienestar. Explicó que se trata de frijoles producidos en los estados de Zacatecas y Durango.

Con esta nueva opción, se amplían alternativas económicas para adquirir alimentos

El lanzamiento se realizó durante una conferencia destinada a destacar la importancia del frijol en la alimentación nacional, coincidiendo con las actividades alrededor del Día Nacional del Frijol, una fecha que reconoce la relevancia histórica y cultural de esta leguminosa.

Su presentación coincidió con las actividades nacionales de reconocimiento al frijol, ya que esta legumbre es considerada uno de los pilares de la dieta mexicana. Además de ser parte de las tradiciones culinarias del país, el frijol aporta proteínas, vitaminas, carbohidratos y fibra, elementos fundamentales para una nutrición equilibrada.

Como parte del Día Nacional del Frijol, que se celebra este 14 de noviembre, se explicó que desde Alimentación para el Bienestar se busca que el frijol de Zacatecas, Durango, Yucatán y Chiapas, se pueda llevar a todo el país, a través de las Tiendas Bienestar.



Anunció que buscan que desde este año Alimentación para el Bienestar cuente con su propia embolsadora y cribadora, para que los Frijoles Bienestar puedan distribuirse en todo el país. Asimismo, anunció que el Gobierno Federal paga un precio justo a los pequeños productores. "Con ese precio justo nosotros compramos ese frijol, después embolsamos, cribamos y lo llevamos a todas las Tiendas Bienestar", dijo María Luisa Albores.

Los Frijoles Bienestar se pueden comprar en las Tiendas Bienestar a un precio de 30 pesos por cada bolsa de un kilo. Se comercializan en dos variedades: Negro y pinto. "Excelente frijol, porque viene de manos de pequeñas y pequeños productores y de suelo mexicano", destacó la titular de Alimentación para el Bienestar.

Además de beneficiar a las comunidades rurales, el esquema pretende asegurar que el frijol llegue a los hogares como un alimento saludable y de calidad, reforzando la autosuficiencia alimentaria. El frijol es una de las leguminosas con mayor diversidad en el mundo, en México se reconocen 57 variedades; de las cuales 31 son endémicas, lo que refleja su relevancia cultural, agrícola y biológica.

¡Hoy inicia una fiesta en honor a un alimento fundamental de nuestra mesa!



Acompáñanos en unos momentos en el Monumento a la Revolución y disfruta la primera Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad, donde encontrarás diversas actividades que reconocen a este grano.

Su producción local, su valor nutricional y su precio accesible lo colocan como un elemento estratégico dentro de los programas sociales que buscan promover una alimentación adecuada en todo el país. Con esta iniciativa, se da un paso más hacia una oferta alimentaria justa y equilibrada, con beneficios tanto para los productores como para los consumidores, fortaleciendo así el camino hacia una mayor autosuficiencia alimentaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui