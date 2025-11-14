Hallan sin vida a implicados en muerte de Carlos Manzo, niegan amparo a hijos del 'Abuelo' y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que no pierdas de vista lo que está en tendencia antes de arrancar el fin de semana. En la edición de este viernes 14 de noviembre, conoce avances en el caso por el asesinato de Carlos Manzo.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez

Una jueza de Distrito ordenó que continúe el bloqueo de las cuentas bancarias de los hijos de Hernán Bermúdez Requena, alias 'Comandante H', presunto líder de La Barredora; el amparo de Verónica y David Bermúdez busca descongelar sus activos, pero fue rechazado por la autoridad judicial.

Sheinbaum acusa a la oposición de impulsar la marcha de la Generación Z

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expuso una investigación en la que se señala a la oposición de presuntamente estar detrás de la convocatoria de la manifestación que ocurrirá este sábado 15 de noviembre de la Generación Z; aseguró que México es un país libre y que están de acuerdo en la libertad de manifestación pero que no haya actos de violencia.

Encuentran sin vida a dos jóvenes implicados en el homicidio de Carlos Manzo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que fueron encontrados muertos dos jóvenes presuntamente implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; sus cuerpos fueron abandonados en la carretera Uruapan-Paracho; uno de ellos tendría 16 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui