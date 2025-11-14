Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial número 306 de la Lotería Nacional de HOY viernes 14 de noviembre

Ciudad de México.- Este viernes 14 de noviembre de 2025 es especial, pues la Lotería Nacional celebra el Sorteo Especial número 306 que hace alusión al 15 aniversario del Buen Fin, así que si compraste tu cachito de Lotenal y te sientes de suerte, no puedes perderte la lista completa de ganadores. Recuerda que TRIBUNA tiene para ti todos los detalles de este sorteo en el que el premio mayor es de 27 millones de pesos en dos series.
Sobre el 15 aniversario del Buen Fin, la Lotería Nacional señala en su comunicado: "En 2025, México celebra el XV Aniversario del Buen Fin, un programa que, desde su creación en 2011, ha contribuido a fortalecer la economía nacional al fomentar el consumo interno, la competitividad y la formalidad comercial. Nacido como una iniciativa conjunta entre el gobierno y el sector privado, Buen Fin se ha convertido en la temporada más esperada por millones de familias mexicanas, al ofrecer oportunidades de compra accesibles, responsables y seguras".
GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL NO. 306 HOY 14 de NOVIEMBRE
- Premio Mayor 27 millones de pesos:
En espera de resultados
- Segundo premio 3,000,000 pesos:
En espera de resultados
- Tercer premio 400,000 pesos:
En espera de resultados
- Cuarto premio 400,000 pesos:
En espera de resultados
- Quinto premio 400,000 pesos:
En espera de resultados
- Sexto premio 400,000 pesos:
En espera de resultados
- Séptimo premio 200,000 pesos:
En espera de resultados
- Octavo premio 200,000:
En espera de resultados
- Noveno premio 200,000 pesos:
En espera de resultados
- Décimo premio 200,000 pesos:
En espera de resultados
- Decimoprimer premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Decimosegundo premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Decimotercer premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Decimocuarto premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Decimoquinto premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Decimosexto premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Decimoséptimo premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Decimoctavo premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Decimonoveno premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Vigésimo premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
- Vigésimo primer premio 127,000 pesos:
En espera de resultados
