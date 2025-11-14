Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de 'La Barredora', para desbloquear sus cuentas bancarias

Ciudad de México.- Les negaron un amparo que interpusieron los hijos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado Tabasco acusado de liderar el grupo criminal 'La Barredora', que interpusieron para desbloquear las cuentas bancarias de su padre.

Las cuentas bancarias de los hijos del presunto líder del grupo criminal 'La Barredora', alias 'Comandante H' o 'El Abuelo', permanecerán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta medida la determinó Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Tabasco; Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada no tendrán acceso a dichos recursos.

A comparación de sus hermanos, sí se admitió el juicio de amparo que interpuso Fabiola Bermúdez Encalada por el bloqueo de una cuenta en BBVA, pese a que en agosto de este año se le negó otra suspensión definitiva del mismo tema. El Gobierno Federal no solo congeló las cuentas del extitular de Seguridad tabasqueño, sino que amplió la suspensión a empresas vinculadas a familiares del presunto líder criminal.

Las cuentas continuarán bloqueadas durante la investigación por presunto "lavado de dinero" de parte de integrantes del gobierno de Tabasco en coordinación con el crimen organizado. En agosto de este año, la defensa de Hernán Bermúdez Requena interpuso un juicio de amparo por el bloqueo de sus cuentas y las de sus familiares, cuyos recursos aseguró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al exfuncionario, conocido como 'El comandante H', se le acusó de liderar la célula criminal identificada como 'La Barredora', presunto brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y llevar a cabo extorsiones, secuestros y asesinatos con recursos del gobierno estatal. A tres meses de la demanda, el exfuncionario de Tabasco ya fue capturado en Paraguay, extraditado al país y encerrado en el penal del Altiplano en el Estado de México (Edomex). Por orden del Tribunal Colegiado en Materia Penal, el presunto líder de 'La Barredora' podrá ratificar su amparo por videoconferencia.

