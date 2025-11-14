"No queremos un sexenio de puro diálogo": CNTE responde a criticas de Sheinbaum ante plantones

Ciudad de México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quiere soluciones y no más diálogo de parte del Gobierno de la primera presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, dijo Yenny Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22. La dirigente aclaró que los plantones de la CNTE en la Ciudad de México terminan este viernes 14 de noviembre como parte del paro de 48 horas de los maestros.

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE reclamó que no han tenido diálogo directo con la presidenta Sheinbaum desde marzo de este año, y criticó la hipocresía del Gobierno federal que habla de "puertas abiertas" para el pueblo, pero se "amuralla" en Palacio Nacional.

uD83DuDD25uD83DuDCE3 “¡Mentiras, nada está resuelto!” Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la CNTE, acusa a Claudia Sheinbaum de falsear respuestas a las demandas del magisterio. “No estamos de acuerdo con este trato”. uD83DuDE21#FórmulaNoticias con Azucena Uresti (@azucenau) pic.twitter.com/YawkjhjqNM — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 13, 2025

"Sí hemos tenido diálogo: Seis años de diálogo. No queremos que sea otro sexenio de puro diálogo, sino de soluciones", dijo en entrevista radiofónica con Azucena Uresti. Yenny Pérez Martínez aclaró que los maestros regresarán a sus estados durante el transcurso de este viernes y descartó que vayan a tomar parte de la marcha del sábado 15 de noviembre.

"Nuestro paro es muy específico; no tenemos una participación el día de mañana (en la marcha de la Generación Z). Es importante aclararlo por las declaraciones que ha hecho desde Palacio la presidenta", puntualizó. La dirigente magisterial remarcó que Claudia Sheinbaum tiene claro el panorama central de las manifestaciones de la CNTE: Derogar la reforma a la Ley del ISSSTE. Al respecto, la mandataria dijo que ese punto no es negociable.

#MañaneraPresidenta | uD83DuDDE3?uD83DuDCDA Diálogo sí, provocaciones no



Pese a las protestas de la CNTE, Claudia Sheinbaum reiteró que siempre ha habido diálogo con la coordinadora.



Y fue clara: “No se entiende la necesidad de esta manifestación, además a dos días de la marcha de la derecha.” pic.twitter.com/scu9wsy2rg — Juncal Solano (@juncalssolano) November 13, 2025

"Se ha planteado, en el caso de la Ley del ISSSTE, que ellos piden la derogación, distintas opciones, que seguimos trabajando en ellas, porque el recurso no está disponible para poder hacer esta derogación, pero se hizo el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se está trabajando en otras opciones", contestó en 'La Mañanera' del 13 de noviembre.

La presidenta de México se mostró en contra de los plantones de los maestros en todo el país pues, subrayó, el Gobierno está dispuesto a negociar con ellos. "A ver, estuvieran cerradas las mesas, nos estuviéramos negando al diálogo, pues entonces a lo mejor (se justifican los plantones) Pero si hay mesas de diálogo y se está atendiendo, ¿por qué esta forma de manifestarse aquí?. Hay una mesa de diálogo permanente, abierta, en los estados. Entonces, no se entiende, la verdad. ¿O qué interés haya?", se quejón Sheinbaum.

Manifestantes del CNTE cuelgan mantas en reclamo a la presidenta Claudia Sheinbaum; exigen “cumpla su palabra”.



Video: @RalEstrella1 pic.twitter.com/JZrUYaSgvK — La Silla Rota (@lasillarota) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui