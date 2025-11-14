Sheinbaum envía mensaje a jóvenes de la Marcha de la Generación Z este 15 de noviembre: ¿Qué dijo?

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 14 de noviembre de 2025, la mandataria mexicana envió un mensaje a los participantes de la Marcha de la Generación Z, la cual se realizará el día de mañana en la Ciudad de México (CDMX).

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano hizo un llamado directo a que la movilización se realice sin actos de violencia y en un ambiente de respeto. En su intervención, la mandataria reiteró que en la República Mexicana existe plena libertad para protestar, pero subrayó que toda expresión pública debe mantenerse dentro de la vía pacífica: "México es un país libre. Estamos de acuerdo en la libertad de manifestación.

Se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre y cuando sea de manera pacífica y sin actos de violencia", dijo la mandataria mexicana.

De igual forma, Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno Federal está atento a la participación de jóvenes de todo el país, quienes han impulsado la convocatoria desde redes sociales y espacios digitales.

Destaca programas para jóvenes

En su mensaje, la presidenta también aprovechó para resaltar los programas sociales y educativos dirigidos a la población joven. Aseguró que estas iniciativas forman parte de una política integral que busca brindar oportunidades laborales y académicas.

La mandataria mexicana recordó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales avanza como una de las reformas prioritarias de su administración. Además, confirmó que su Gobierno ya prepara el incremento al salario mínimo para 2026, el cual será anunciado formalmente en los próximos meses, apuntó.

Sheinbaum pide analizar quién convocó esta marcha

Sin embargo, la mandataria afirmó que la marcha no ha sido únicamente una iniciativa juvenil espontánea. Según explicó, detrás de su difusión existió una "operación política" impulsada por actores de oposición, quienes amplificaron la convocatoria en redes. Señaló que es importante que los asistentes conozcan cómo se originó la movilización y revisen la información presentada recientemente por el analista Miguel Elorza, de Infodemia, sobre el comportamiento de la convocatoria en plataformas digitales. TRIBUNA te comparte los detalles aquí.

