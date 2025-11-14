Sheinbaum niega persecución contra Ricardo Salinas: "Si pagan, se resuelve; si no Hacienda procederá"

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 14 de noviembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, detalló el estado del proceso legal relacionado con los adeudos fiscales de Grupo Salinas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara siete recursos promovidos por el conglomerado.

La mandataria aseguró que la determinación judicial no representa una sanción directa, sino la conclusión de una revisión que llevaba más de una década atorada en la instancia superior.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que la Corte determinó que los recursos presentados no correspondían a su competencia, por lo que decidió desecharlos y dar por válidas las sentencias de tribunales fiscales y administrativos que ya habían abordado el caso en años anteriores.

De acuerdo con la presidenta, el máximo tribunal revocó acuerdos que habían permitido que los recursos permanecieran pendientes sin ser analizados. Con la nueva resolución, lo previamente dictado por los tribunales inferiores queda firme y la ruta del procedimiento continúa conforme a lo establecido en la ley.

Sheinbaum subrayó que esta resolución no fue un voto "en contra" del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, sino un acto administrativo que confirma que la Corte no debía revisar esos expedientes: "Es importante leer la resolución; no es consigna, no es persecución: fueron muchos procesos y finalmente la Corte resolvió".

Qué sigue para Grupo Salinas: pago o procedimiento legal

La presidenta indicó que ahora corresponde que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reciba la notificación oficial para que la Secretaría de Hacienda determine los pasos a seguir: "Primero se notifica; si pagan, se resuelve el asunto. Si no pagan, entonces sigue una serie de procedimientos que están fijados en la ley".

Estos procesos pueden incluir auditorías, revisiones administrativas, requerimientos fiscales y, en última instancia, litigios en tribunales especializados. Todos ellos forman parte del marco normativo que regula las controversias tributarias entre empresas y el Estado.

La jefa del Ejecutivo Federal también respondió a voces que acusan presunto autoritarismo o presiones sobre el Poder Judicial. Afirmó que la propia Corte reforzó su autonomía al descartar los recursos por falta de competencia, lo que, dijo, confirma que las instituciones actúan dentro de sus atribuciones.

La mandataria recordó que el Gobierno federal continuará atendiendo los casos relacionados con grandes deudores fiscales con total apego a la ley, independientemente del tamaño o la influencia de las empresas involucradas. Añadió que el objetivo es garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y que los procesos sean transparentes para la ciudadanía.

