Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 14 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 14 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día alrededor de las 12:00 horas en la alcaldía Coyoacán integrantes de la comunidad estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcharán en la escultura Los Bigotes, Circuito Escolar e Investigación Científica, en Ciudad Universitaria hasta un destino que todavía está por definirse. Exigen condiciones dignas en la facultad y el cumplimiento de sus demandas, las cuales se centran en problemas de seguridad, transparencia administrativa y calidad educativa.

De igual manera, en la alcaldía Venustiano Carranza durante el día se concentrarán miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Cámara de Diputados. Exigen la derogación de la Ley del ISSITE DE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como un mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Egresos 2026.

Tráfico en CDMX hoy 14 de noviembre

Por supuesto a las 10:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc integrantes del Colectivo Lleca – Escuchando la Calle se encontrarán en Juzgados Penales del Poder Judicial de la CDMX, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores. Exigen justicia para la dirigente del colectivo e integrante de la comunidad trans, quien fue víctima de discriminación en el marco de la audiencia de imputación contra la presunta responsable.

Finalmente, en la alcaldía Cuauhtémoc durante el día miembros del colectivo Géminis se concentrarán en Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael. Exigen justicia para un menor de edad víctima de violencia, así como que el presunto responsable sea juzgado con perspectiva de infancia. No se descarta que realicen pintas, así como la afectación de vialidades, como medida de protesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui