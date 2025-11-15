Desde Tabasco, Claudia Sheinbaum condena violencia durante marcha de la Generación Z

Jonuta, Tabasco.- Desde el municipio de Jonuta,Tabasco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre los disturbios registrados durante la marcha de la llamada Generación Z, la cual se llevó a cabo este sábado 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México. La mandataria condenó los entrenamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes, así como los destrozos que se realizaron en las inmediaciones del Palacio Nacional.

En el evento en el que se entregaron tarjetas de la Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato y se mostraron avances de obras públicas, Sheinbaum Pardo señaló que, a pesar de la convocatoria se realizó para un sector joven de la población, en realidad a la marcha asistieron personas de rangos de edad más alto. Asimismo, la jefa del Ejecutivo reiteró su llamado a manifestarse de forma pacífica ante cualquier inconformidad que exista contra su gobierno.

Hoy hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos: 'No a la violencia'. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica", expresó Sheinbaum.

🚨 Sheinbaum reacciona a la Marcha de la Generación Z



"Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar", dijo la presidenta @Claudiashein desde Tabasco tras la Marcha de la Generación Z, movilización que se…

Durante las conferencias de prensa matutinas que ofreció a lo largo de la semana, la presidenta hizo un llamado a la ciudadanía para manifestarse sin violencia. Incluso, el pasado jueves 13 de noviembre, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó los hallazgos de una investigación dirigida por Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, con respecto al origen y los supuestos intereses detrás de la convocatoria a estas protestas.

Es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria de esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilice a nadie", declaró en ese momento durante su intervención.

Cabe mencionar que el contingente partió a las 11:00 horas desde el Ángel de la Independencia y marcharon con rumbo al Zócalo capitalino. Una vez en la plaza, el bloque negro utilizó martillos y cizallas para cortar las cadenas que mantenía unidas las vallas colocadas días atrás. Aproximadamente a las 13:00 horas, los manifestantes consiguieron retirar las barreras y esto desembocó en enfrentamientos entre policías y encapuchados.

Emotivo momento en la Marcha de la Generación Z en Palacio Nacional.



En medio de la confrontación entre integrantes del Bloque Negro y la autoridad de la CDMX, un policía ondeó una bandera sin que fuera agredido.pic.twitter.com/LXj1u5JtNx — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 15, 2025

