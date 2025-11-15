EN VIVO Marcha de la Generación Z: ÚLTIMAS NOTICIAS sobre las movilizaciones en CDMX y México

Ciudad de México.- Llegó el anhelado día de la oposición. Este sábado 15 de noviembre de 2025 se realiza la polémica Marcha de la Generación Z, presuntamente impulsada por jóvenes mexicanos apartidistas, cansados de la violencia e inseguridad en México. Sin embargo, una investigación del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que esta movilización sería pagada e impulsada desde el extranjero por la extrema derecha. Aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles.

Para que estés bien informado, sigue la cobertura EN VIVO que en TRIBUNA realizaremos para ti.

El Gobierno de Sheinbaum informó sobre el origen de la Marcha de la Generación Z. Foto: Facebook

¿Cuál es el origen de la Marcha de la Generación Z?

Información de Infodemia señala que esta movilización lleva organizándose desde hace varios meses, sin embargo, en redes sociales tomó forma y se viralizó tras el violento homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En medio de la inseguridad que crece no solo en Michoacán, sino en todo México, se prevé que este sábado miles de jóvenes, principalmente de la Generación z (nacidos entre 1997 y 2012), marchen acompañados de la bandera de 'One Piece' para exigir resultados a la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuál es la ruta de la marcha de la Generación Z?

La marcha de este 15 de noviembre comenzará en punto de las las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia. Una vez que comience la movilización, avanzarán sobre Paseo de la Reforma en dirección al Centro Histórico. Después, los manifestantes tomarán Avenida Juárez y luego ingresarán al Zócalo de CDMX a través de la Calle Madero para llegar a Palacio Nacional.

Aquí las últimas noticias de la Marcha de la Generación Z