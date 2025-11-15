¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Generación Z

EN VIVO Marcha de la Generación Z: ÚLTIMAS NOTICIAS sobre las movilizaciones en CDMX y México

Te compartimos la información más relevante sobre la Marcha de la Generación Z que se realizará este sábado 15 de noviembre en la CDMX

EN VIVO Marcha de la Generación Z: ÚLTIMAS NOTICIAS sobre las movilizaciones en CDMX y México
EN VIVO Marcha de la Generación Z Foto: Internet

Ciudad de México.- Llegó el anhelado día de la oposición. Este sábado 15 de noviembre de 2025 se realiza la polémica Marcha de la Generación Z, presuntamente impulsada por jóvenes mexicanos apartidistas, cansados de la violencia e inseguridad en México. Sin embargo, una investigación del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que esta movilización sería pagada e impulsada desde el extranjero por la extrema derecha. Aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles.

Para que estés bien informado, sigue la cobertura EN VIVO que en TRIBUNA realizaremos para ti.

El Gobierno de Sheinbaum informó sobre el origen de la Marcha de la Generación Z. Foto: Facebook
El Gobierno de Sheinbaum informó sobre el origen de la Marcha de la Generación Z. Foto: Facebook

¿Cuál es el origen de la Marcha de la Generación Z?

Información de Infodemia señala que esta movilización lleva organizándose desde hace varios meses, sin embargo, en redes sociales tomó forma y se viralizó tras el violento homicidio del alcalde de UruapanCarlos Manzo. En medio de la inseguridad que crece no solo en Michoacán, sino en todo México, se prevé que este sábado miles de jóvenes, principalmente de la Generación z (nacidos entre 1997 y 2012), marchen acompañados de la bandera de 'One Piece' para exigir resultados a la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuál es la ruta de la marcha de la Generación Z?

La marcha de este 15 de noviembre comenzará en punto de las las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia. Una vez que comience la movilización, avanzarán sobre Paseo de la Reforma en dirección al Centro Histórico. Después, los manifestantes tomarán Avenida Juárez y luego ingresarán al Zócalo de CDMX a través de la Calle Madero para llegar a Palacio Nacional.

Aquí las últimas noticias de la Marcha de la Generación Z

En vivo
08:19 Hrs

Así luce en Zócalo de la CDMX

Por

A unas horas de que inicie la movilización convocada por Generación Z, así luce el Zócalo de la CDMX, donde colocaron la Bandera Gigante de la One Piece. Reportan que autoridades la quitaron.

Instalan bandera gigante en el Zócalo CDMX. Foto: Internet
Instalan bandera gigante en el Zócalo CDMX. Foto: Internet

 

08:13 Hrs

¿En qué ciudades se realizará la Marcha de la Generación Z?

Por

La cuenta Generación Z México reveló que las movilizaciones de este sábado se realizarán en al menos 38 ciudades:

Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco

Toluca, en el Estado de México (Edomex)

Mexicali, en Baja California

La Paz y Cabo San Lucas, en Baja California Sur

Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en Chiapas

Campeche, Ciudad del Carmen, en Campeche

Puebla, Puebla

León, San Miguel de Allende, Guanajuato

Aguascalientes, Aguascalientes

Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua

Saltillo y Torreón, en Coahuila

Chilpancingo y Acapulco, en Guerrero

Pachuca y Tulancingo, en Hidalgo

Cuernavaca y Cuautla, en Morelos

Monterrey, Nuevo León

Oaxaca

Querétaro

Chetumal y Cancún, en Quintana Roo

San Luis Potosí

Hermosillo y Ciudad Obregón, en Sonora

Villahermosa, en Tabasco

Ciudad Victoria, en Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz y Jalapa, en Veracruz

Mérida, Yucatán

Zacatecas

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.