Frente Frío 14, LLUVIAS y bajas temperaturas marcarán el CLIMA en México HOY 15 de noviembre

Ciudad de México.- Este sábado 15 de noviembre de 2025 se presenta como un día de contrastes en México. Mientras algunas zonas recibirán lluvias fuertes y ráfagas de viento que podrían complicar la movilidad, otras experimentarán temperaturas muy bajas durante la madrugada o calor extremo por la tarde. Debido a estas condiciones tan variables, es importante conocer el pronóstico para tomar precauciones y planificar actividades con anticipación. ¡Aquí los detalles!

Así será el clima en México este sábado 15 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 14 se aproxima y entrará sobre el noroeste del país, interactuando con corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema será el principal responsable de las lluvias más intensas del día, además del descenso de temperatura, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California y Sonora. En la sierra del norte de Baja California incluso se prevé caída de nieve o aguanieve durante la tarde y noche.

Así será el clima en México este sábado. Foto: Conagua

En el noroeste, especialmente en el norte y centro de Baja California, se esperan lluvias muy fuertes acompañadas de viento con rachas entre 60 y 80 kilómetros por hora, además de oleaje que podría superar los 3 metros de altura en la costa occidental. Sonora también tendrá un día complicado, con lluvias fuertes en su zona norte y noroeste, además del impacto de las ráfagas de viento. Baja California Sur registrará lluvias aisladas en su región norte.

Hacia el norte del país, una línea seca sobre Coahuila contribuirá a la presencia de vientos intensos en varios estados del norte, lo que podría reducir la visibilidad y generar condiciones riesgosas en carretera. En paralelo, canales de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán favorecerán lluvias con chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones fuertes en el sur de Chiapas y Quintana Roo.

En zonas del norte, occidente y sur del territorio nacional también se prevén lluvias aisladas debido al ingreso de humedad del Pacífico, afectando estados como Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Puebla.

Mientras tanto, en amplias regiones del país persistirá un cielo despejado o parcialmente nublado debido a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que reducirá la probabilidad de lluvia en el resto del territorio.

Así estarán las temperaturas en el país

Respecto a las temperaturas, las máximas más elevadas se sentirán en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas, donde se esperan valores entre 35 y 40°C. Un segundo bloque de calor moderado, entre 30 y 35 grados, abarcará zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Zacatecas.

Durante la madrugada, por el contrario, el frío será protagonista en diversas regiones del norte y centro del país. Las temperaturas más bajas, de -10 a -5 grados, se prevén en áreas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, acompañadas de heladas. También habrá valores de -5 a 0°C en zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, además de registros entre 0 y 5°C en sierras de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Imagen de satélite GOES -19, muestra zonas con #Nieblas. pic.twitter.com/ldKHmPUfk2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 15, 2025

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)