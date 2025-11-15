Hoy No Circula Sabatino 15 de noviembre: ¿Hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex este sábado?

Ciudad de México.- ¿Hoy viajarás en automóvil? Toma precauciones, pues el programa Hoy No Circula Sabatino volverá a aplicarse este sábado 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), como parte de las medidas permanentes para disminuir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Aquí en TRIBUNA te decimos qué vehículos 'descansan'.

Desde tempranas horas, miles de automovilistas deberán ajustar su movilidad debido a las restricciones establecidas para este tercer sábado del mes, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Si viajarás a la capital o circularás por alguno de los municipios mexiquenses, es importante conocer qué vehículos sí podrán transitar y cuáles deberán quedarse en casa.

Programa Hoy No Circula del sábado 15 de noviembre. Foto: CAMe

¿Qué autos no pueden circular este sábado 15 de noviembre de 2025?

De acuerdo con la normativa vigente, este sábado deberán suspender su circulación los vehículos con:

Holograma 1 con terminación con placas NON

Holograma 2, sin importar la numeración

Vehículos foráneos, independientemente de la placa

Estas medidas aplican sin excepción para todas las unidades contempladas en el programa ambiental.

Por otro lado, quedan libres de la restricción los vehículos eléctricos e híbridos, además de unidades de personas con discapacidad, transporte público, servicios de emergencia y aquellos destinados a tareas esenciales.

Horario del Hoy No Circula Sabatino

Las restricciones deberán cumplirse desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, periodo durante el cual los vehículos incluidos en la disposición no podrán transitar por las zonas establecidas.

En qué zonas aplica el Hoy No Circula del sábado

El programa funcionará en todas las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 40 municipios del Estado de México, entre ellos:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

En el Edomex se incluyen municipios como: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán y Tultitlán, entre otros.

¡Buenos días! uD83CuDF1E El programa #HoyNoCircula en el 3er sábado de noviembre en la #ZMVM es para vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas. uD83DuDE95uD83DuDE97uD83DuDE98uD83DuDE99 #FelizSábado pic.twitter.com/pc8rhG7nra — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 15, 2025

Municipios que se sumaron al programa en 2025

Desde el 1 de julio de 2025, el Gobierno del Estado de México amplió el alcance del Hoy No Circula a zonas metropolitanas adicionales. Ahora, incluye municipios, como Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma, San Mateo Atenco, Rayón, Tenango del Valle, Calimaya, entre otros.

¿Habrá multas en estos municipios?

Aunque el programa ya está activo en estas zonas ampliadas, las sanciones económicas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026. Durante el resto de 2025, las autoridades estatales y municipales realizan únicamente campañas informativas para que los automovilistas conozcan y se familiaricen con las disposiciones del nuevo esquema ambiental.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)