Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 15 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 15 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes del movimiento Somos Generación Z México desde la Glorieta de los Insurgentes, Glorieta del Ahuehuete, hasta el Palacio Nacional. Marcha ¡Por la Justicia y la Libertad!, con el objetivo de alzar la voz por un país en el cual prevalezcan la igualdad, la seguridad y la justicia, libres de impunidad, corrupción y toda forma de interferencia política. Asimismo, visibilizar su descontento ante la falta de oportunidades y el desempleo en México, por lo que exigirán la revocación de mandato de la Ejecutiva Federal.

Por su parte, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán miembros de la Fundación Rescate de Infancia desde el Monumento a la Revolución hasta un rumbo todavía por definir. Segunda Marcha Nacional por el Día del Hombre, con la finalidad de visibilizar los derechos de los hombres y promover una equidad de género sin privilegios ni discriminaciones. No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales.

Tráfico en CDMX hoy 15 de noviembre

Es necesario mencionar que, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, la colectiva Las Hijas de la Cannabis se verá en la Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro. El destino es llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Marcha Únete al Grito, por un futuro mejor para México. No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales cannábicas.

De acuerdo al reporte del monitoreo al volcán #Popocatépetl, en caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se desplazaría al Oeste, con posible afectación en zonas altas del sur de la Ciudad de México.



Continúa informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/bT4V2Po5Fp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2025

Finalmente, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, se concentrarán integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Sala Prof. Misael Núñez Acosta de la Sección IX de la Ciudad de México, Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico. Foro de discusión Debatir en la Trinchera, para construir un movimiento seguro y con visión estratégica en solidaridad con Palestina, en el que se abordarán los siguientes ejes: acción directa y bloque negro, y violencia de género en los espacios propalestina.

Fuente: Tribuna del Yaqui