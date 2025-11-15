VIDEO: Marcha de la Generación Z llega a Palacio Nacional y provoca momentos de TENSIÓN

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 15 de noviembre, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un amplio operativo de seguridad en el Centro de capital debido a Marcha de la Generación Z. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), más de 800 elementos participan en la estrategia. Si bien hasta ahora no se ha reportado un incidente grave, ya se confirmaron disturbios en las inmediaciones de Palacio Nacional.

En la previa, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que el dispositivo incluye personal de la Secretaría de Gobierno y Servicios de Emergencia, quienes se mantienen atentos a cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo a manifestantes o transeúntes. Según explicó, la instrucción principal es permitir el libre ejercicio de la expresión, con vigilancia permanente y protocolos de actuación que buscan evitar confrontaciones.

Al arribo de la marcha de la Generación Z al Zócalo de la CdMx, encapuchados tratan de brincar la protección que rodea Palacio Nacional; manifestantes los confrontan y les piden parar.



Operativo de seguridad en Reforma y Centro Histórico

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de seguridad se distribuyen sobre el corredor Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el circuito que conecta con el Zócalo capitalino. Los uniformados mantienen una distancia prudente del contingente de la a fin de observar el desarrollo de la marcha sin interferir en el avance.

Vázquez Camacho detalló que las intervenciones policiales únicamente se realizarán en caso de detectar objetos que puedan utilizarse para agredir, como piedras, tubos, mazos, bombas molotov o sustancias inflamables. El objetivo, dijo, es evitar situaciones que alteren el orden o representen peligro para los asistentes.

Disturbios en las inmediaciones de Palacio Nacional

Cerca de las 12:30 horas, se presentaron disturbios en el área de Palacio Nacional, donde elementos de seguridad utilizaron gas para impedir que un grupo de manifestantes intentara cruzar la barricada instalada frente al recinto. Minutos antes, varias personas habían logrado brincar las vallas colocadas en la zona.

Pese a estos hechos, la mayor parte del contingente continuó su avance hacia la plancha del Zócalo. Las autoridades reiteraron que se mantendrán en vigilancia permanente durante todo el día, con el propósito de que las actividades concluyan sin mayores incidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui