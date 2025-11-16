Clima en México HOY: LLUVIAS fuertes, frío y ráfagas de viento este domingo 16 de noviembre

Ciudad de México.- Este domingo 16 de noviembre será un día de contrastes climáticos en gran parte de México. Desde lluvias intensas en el norte y el sur, hasta ambiente frío al amanecer en zonas altas y calor extremo en estados del Pacífico, el país enfrentará condiciones cambiantes que podrían afectar traslados, actividades al aire libre e incluso generar riesgos por viento o encharcamientos. Aquí te compartimos el reporte del clima para que tomes precauciones.

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo el Frente Frío número 14 se desplazará sobre el noroeste del país y está interactuando con una vaguada en niveles medios y altos, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema está provocando descenso de temperatura, nubosidad densa y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

También se prevén lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California y chubascos en Sonora, aunque durante la noche la vaguada se moverá hacia Estados Unidos (EU), lo que disminuirá su influencia directa en el territorio nacional. En el sur y sureste, un canal de baja presión está generando condiciones más inestables. Se anticipan lluvias fuertes en el centro y sur de Chiapas, además de chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Incluso Yucatán podría tener lluvias aisladas durante el día. En el occidente, otro canal de baja presión combinado con humedad del Pacífico provocará chubascos con actividad eléctrica en Michoacán y Guerrero, mientras que Jalisco y Colima registrarán precipitaciones aisladas.

Por su parte, el resto del país tendrá un panorama más estable, con cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvias. Aun así, persistirá el ambiente frío a muy frío por la mañana y durante la noche en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México (Edomex), Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En contraste, estados del occidente, Pacífico sur y parte del noreste alcanzarán temperaturas máximas entre 35 y 40 grados, especialmente en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de zonas cálidas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)