Confirman a nuevo secretario de Seguridad en Michoacán; tiene cercanía con García Harfuch

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado. A través de redes sociales, el mandatario expresó que la llegada de Cruz Medina a esta dependencia consolida la estrategia operativa y la coordinación con las instancias federales que participan en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con datos recabados por Milenio, el nuevo secretario de Seguridad Pública de Michoacán mantiene una relación cercana a funcionarios federales como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Asimismo, José Antonio cuenta con amplia experiencia en diferentes rubros como inteligencia, investigación y operaciones policiales, cualidades que ha adquirido en diferentes puestos que ha ocupado.

Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado".

Su llegada representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en plena coordinación con el Gobierno de México y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", expresó Ramírez Bedolla en una publicación que compartió en su cuenta oficial de X.

¿Quién es José Antonio Cruz Medina?

Previo a este nuevo nombramiento, José Antonio Cruz Medina se ha desempeñado en puestos clave en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, la Guardia Nacional (GN) y en la extinta Policía Federal, en donde fungió como director general de Operaciones Técnicas en la Coordinación de Investigación Técnica y Operaciones de la División de Investigación, coordinando las investigaciones de campo en delitos de alto impacto.

También formó parte del Curso de Formación Inicial para Agentes de la Policía Federal Investigadora, impartido por el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal (ICAP), adscrita a la también extinta Procuraduría General de la República (PGR). Además imparte clases en la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública en la materia de Tácticas de Inteligencia I.

